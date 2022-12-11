世界盃2022｜法國半場領先英格蘭　曹亞文尼遠射建功（持續更新）

世界盃8強，法國暫時領先英格蘭1：0。



【04：07】47分鐘，英格蘭角球攻勢，法國解圍出禁區外，梳爾一控有點離腳，比寧咸勁射，洛里斯救出。

【04：05】下半場展開。

【03：50】上半場完結，法國領先1：0。英格蘭上半場控球佔優，射門方面5射3中，而法國就3射2中。

【03：40】39分鐘，法國前場罰球有心思，基沙文選擇開地波，再打入禁區，迪奧靴南迪斯左路傳中，麥巴比中路接應一抽高出。

法國罰球攻勢，迪奧靴南迪斯落底傳中，但最後麥巴比射高。（Getty Images）

【03：29】29分鐘，哈利卡尼離門25碼遠射，勁度十足，洛里斯撲出。

【03：23】22分鐘，哈利卡尼力壓烏柏美卡奴轉身，禁區內面對洛里斯一射，被對方封到。佐敦軒達臣之後斬向後柱，隊友未能接應。

哈利卡尼的近射被洛里斯救到。（Getty Images）

【03：21】21分鐘，英格蘭在禁區頂博到罰球，勞基梳爾左腳處理，彎過人牆邊，但被洛里斯接實。

梳爾主射罰球。（Getty Images）

【03：18】17分鐘，法國的麥巴比左路引球推進，跟烏柏美卡奴「撞牆」後推入中路，避開迪格蘭賴斯的飛鏟，傳予右路的奧士文尼迪比利。迪比利帶波入到禁區，麥巴比亦跑入去，令英格蘭防線屯重兵在禁區內。迪比利回傳基沙文，基沙文再橫傳娥眉頂對出的曹亞文尼。曹亞文尼無人看管，一控即抽，祖迪比寧咸從禁區衝出來封也慢了一步，這記遠射直飛網窩，法國領先1：0。

曹亞文尼先開紀錄。（Getty Images）

【03：11】11分鐘，基沙文放直線往右路，奧士文尼迪比利傳中，基奧特在史東斯及基爾獲加之間頭槌攻門，被比克福特沒收。

【03：00】英格蘭對法國的世界盃8強展開。

兩軍主帥修夫基及迪甘斯賽前寒暄。（Getty Images）

法國正選陣容：

門將：1洛里斯

後衛：5祖利斯古迪、4華拉尼、18烏柏美卡奴、22迪奧靴南迪斯

防中：8曹亞文尼、14拉比奧特

攻中：11奧士文尼迪比利、7基沙文、10基利安麥巴比

前鋒：9基奧特



英格蘭正選陣容：

門將：1比克福特

後衛：2基爾獲加、5史東斯、6哈利馬古尼、3勞基梳爾

中場：8佐敦軒達臣、4迪格蘭賴斯、22祖迪比寧咸

前鋒：17布卡約沙卡、9哈利卡尼、20菲爾科頓



世界盃8強法國對英格蘭的正選陣容。（01美術製圖）

【球迷注意】英格蘭對法國的8強賽事，**沒有**免費直播。

【世界盃8強賽程，以下所有時間為香港時間】

12月9日（五）晚上11時：【8強1】克羅地亞 對 巴西（ViuTV免費直播）

12月9日（五）深夜3時：【8強2】荷蘭 對 阿根廷

12月10日（六）晚上11時：【8強3】摩洛哥 對 葡萄牙（ViuTV免費直播）

12月10日（六）深夜3時：【8強4】法國 對 英格蘭

英格蘭大軍近日爆出不少事端，例如史達寧因家居被爆竊而即時返回英國，賓韋特又被指與領隊修夫基不和而離隊，幸好並非大事，史達寧亦已歸隊。「萬人迷」碧咸日前更前往訓練基地探班，為「師弟」打氣。

修夫基向碧咸送上7號球衣。（England football team Facebook）

+ 13

法國際了麥巴比，還有基奧特（圖）。（Getty Images）

麥巴比回復操練。（路透社）

英格蘭陣前消息：

法國陣前消息：

回顧兩隊16強表現：

【16強】法國3：1波蘭

法國靠基利安麥巴比梅開二度，並助攻基奧特入波，以3：1擊敗有羅拔利雲度夫斯基破蛋的波蘭，晉級8強，會遇上英格蘭。

【16強】英格蘭3：0塞內加爾

英格蘭靠佐敦軒達臣、哈利卡尼及布卡約沙卡各建一功，以3：0大勝塞內加爾。

有用連結：

世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程