世界盃2022｜英格蘭3點鬥法國爭4強 正選陣容出爐（持續更新）
撰文：李思詠
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英格蘭與法國在卡塔爾世界盃2022的晉級路上，未遇真正考驗，今晚（12月10日）深夜3時的8強賽事，將是硬仗一場。
本文將持續更新英格蘭對法國的陣前消息及比賽戰況，賽事NOW 618台直播。
法國正選陣容：
門將：1洛里斯
後衛：5祖利斯古迪、4華拉尼、18烏柏美卡奴、22迪奧靴南迪斯
防中：8曹亞文尼、14拉比奧特
攻中：11奧士文尼迪比利、7基沙文、10基利安麥巴比
前鋒：9基奧特
英格蘭正選陣容：
門將：1比克福特
後衛：2基爾獲加、5史東斯、6哈利馬古尼、3勞基梳爾
中場：8佐敦軒達臣、4迪格蘭賴斯、22祖迪比寧咸
前鋒：17布卡約沙卡、9哈利卡尼、20菲爾科頓
【球迷注意】英格蘭對法國的8強賽事，**沒有**免費直播。
【世界盃8強賽程，以下所有時間為香港時間】
12月9日（五）晚上11時：【8強1】克羅地亞 對 巴西（ViuTV免費直播）
12月9日（五）深夜3時：【8強2】荷蘭 對 阿根廷
12月10日（六）晚上11時：【8強3】摩洛哥 對 葡萄牙（ViuTV免費直播）
12月10日（六）深夜3時：【8強4】法國 對 英格蘭
英格蘭大軍近日爆出不少事端，例如史達寧因家居被爆竊而即時返回英國，賓韋特又被指與領隊修夫基不和而離隊，幸好並非大事，史達寧亦已歸隊。「萬人迷」碧咸日前更前往訓練基地探班，為「師弟」打氣。
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英格蘭陣前消息：
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法國陣前消息：
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回顧兩隊16強表現：
法國靠基利安麥巴比梅開二度，並助攻基奧特入波，以3：1擊敗有羅拔利雲度夫斯基破蛋的波蘭，晉級8強，會遇上英格蘭。
英格蘭靠佐敦軒達臣、哈利卡尼及布卡約沙卡各建一功，以3：0大勝塞內加爾。
有用連結：
世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程
卡塔爾世界盃8強賽事，有沒有免費直播？
卡塔爾世界盃8強賽事，巴西對克羅地亞及葡萄牙對摩洛哥將有ViuTV免費直播。
卡塔爾世界盃8強賽事何時舉行？
卡塔爾世界盃8強賽事，將於香港時間12月9日及12月10日的晚上11時和深夜3時舉行。