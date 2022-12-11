世界盃2022｜英格蘭3點鬥法國爭4強　正選陣容出爐（持續更新）

英格蘭與法國在卡塔爾世界盃2022的晉級路上，未遇真正考驗，今晚（12月10日）深夜3時的8強賽事，將是硬仗一場。

本文將持續更新英格蘭對法國的陣前消息及比賽戰況，賽事NOW 618台直播。



法國正選陣容：

門將：1洛里斯

後衛：5祖利斯古迪、4華拉尼、18烏柏美卡奴、22迪奧靴南迪斯

防中：8曹亞文尼、14拉比奧特

攻中：11奧士文尼迪比利、7基沙文、10基利安麥巴比

前鋒：9基奧特



英格蘭正選陣容：

門將：1比克福特

後衛：2基爾獲加、5史東斯、6哈利馬古尼、3勞基梳爾

中場：8佐敦軒達臣、4迪格蘭賴斯、22祖迪比寧咸

前鋒：17布卡約沙卡、9哈利卡尼、20菲爾科頓



世界盃8強法國對英格蘭的正選陣容。（01美術製圖）

【球迷注意】英格蘭對法國的8強賽事，**沒有**免費直播。

【世界盃8強賽程，以下所有時間為香港時間】

12月9日（五）晚上11時：【8強1】克羅地亞 對 巴西（ViuTV免費直播）

12月9日（五）深夜3時：【8強2】荷蘭 對 阿根廷

12月10日（六）晚上11時：【8強3】摩洛哥 對 葡萄牙（ViuTV免費直播）

12月10日（六）深夜3時：【8強4】法國 對 英格蘭

英格蘭大軍近日爆出不少事端，例如史達寧因家居被爆竊而即時返回英國，賓韋特又被指與領隊修夫基不和而離隊，幸好並非大事，史達寧亦已歸隊。「萬人迷」碧咸日前更前往訓練基地探班，為「師弟」打氣。

修夫基向碧咸送上7號球衣。（England football team Facebook）

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法國際了麥巴比，還有基奧特（圖）。（Getty Images）

麥巴比回復操練。（路透社）

英格蘭陣前消息：

法國陣前消息：

回顧兩隊16強表現：

【16強】法國3：1波蘭

法國靠基利安麥巴比梅開二度，並助攻基奧特入波，以3：1擊敗有羅拔利雲度夫斯基破蛋的波蘭，晉級8強，會遇上英格蘭。

【16強】英格蘭3：0塞內加爾

英格蘭靠佐敦軒達臣、哈利卡尼及布卡約沙卡各建一功，以3：0大勝塞內加爾。

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