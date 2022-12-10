世界盃｜ViuTV免費直播葡萄牙對摩洛哥　C朗續任後備？｜持續更新

周六（12月10日）晚上11點，球迷又可以免費睇世界盃。

今晚8強戰，葡萄牙將於頭場亮相鬥摩洛哥，未知C朗拿度會否再被列作後備？摩洛哥作為唯一尚未出局的非洲代表，又可否突破非洲隊伍在世界盃的8強魔咒？

本文持續更新葡萄牙對摩洛哥的陣前消息及比賽戰況。「葡摩戰」晚上11時舉行，ViuTV免費直播。



【世界盃8強賽程，以下所有時間為香港時間】

12月9日（五）晚上11時：【8強1】克羅地亞 對 巴西（ViuTV免費直播）

12月9日（五）深夜3時：【8強2】荷蘭 對 阿根廷

12月10日（六）晚上11時：【8強3】摩洛哥 對 葡萄牙（ViuTV免費直播）

12月10日（六）深夜3時：【8強4】法國 對 英格蘭

葡萄牙躋身8強，焦點中的焦點當然是C朗拿度上仗被列作後備，直至球隊於74分鐘領先至5：1，才獲派上陣20分鐘。事件激起千尺浪，到底在球會層面已告失業的C朗，在世界盃命運如何，今晚就會揭盅。

C朗昨日訓練，狀甚輕鬆。（Getty Images）

即使被列作後備，C朗永遠是焦點。（Getty Images）

未知C朗今晚會否再列作後備？（Getty Images）

葡萄牙陣前消息：

摩洛哥陣前消息：

回顧兩隊16強表現：

【16強】葡萄牙6：1瑞士

葡萄牙今仗先收起隊長C朗拿度，踢出今屆最有霸氣一戰，取代C朗首次踢正選的21歲小將干卡路大演帽子戲法，加上比比、拉菲爾古里路及拉菲爾利亞奧各建一功，締造這場大勝。C朗在74分鐘後備入替，未有大建樹，食了一球「詐糊」。

【16強】摩洛哥0：0西班牙（摩洛哥互射12碼勝3：0）

西班牙維持一貫控球在腳，摩洛哥則以有紀律的防守應對，兩軍在法定時間90分鐘未有交收，完加時仍然互無紀錄。西班牙互射12碼3輪全數宴客，結果摩洛哥擊敗「狂牛兵團」，史上首次躋身世界盃8強。

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