劍擊世界盃東京站｜張家朗崔浩然齊晉級32強碰頭　戰況持續更新

除了足球盛事，一眾劍擊選手也迎來忙碌一周，三個劍種的世界盃同時在各地上演，其中港隊焦點男子花劍在東京上演今個賽季第二站世界盃，張家朗和蔡俊彥憑世界排名直入正賽64強，今天聯同昨日從小組賽脫穎而出的崔浩然和楊子加一同出場，力爭獎牌。

本文持續香港劍手的每圈賽果。



【10：56】蔡俊彥首圈12：15敗予韓國劍手Choi Minseo，無緣晉級。

【10：40】正賽首圈64強共4名港將出戰，張家朗面對法國劍手Pierre Loisel，以15：12擊敗對手，緊接崔浩然也以15：8輕取另一法國劍手Alexandre Sido。張家朗和崔浩然將會在32強正面交鋒，香港時間上午11：50在黃色劍道交手。

另一港將楊子加，面對埃及選手Mohamed Hamza則以11：15落敗，首圈出局。蔡俊彥將壓軸登場。

張家朗和蔡俊彥今天於正賽登場。（資料圖片）

港隊首圈（64強）賽程及賽果：

張家朗 15：12 LOISEL Pierre（法國）

楊子加 11：15 HAMZA Mohamed（埃及）

崔浩然 15：8 SIDO Alexandre（法國）

蔡俊彥 12：15 CHOI Minseo（韓國）

崔浩然。（資料圖片）