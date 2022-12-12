世界盃︱美斯啟動馬勒當拿模式　曾遭阿根廷人譏軟弱　今成真領袖

美斯（Lionel Messi）由2004年17歲出道，至今足足18年一直置身足球頂峰，35歲的他水平仍未有下滑跡象，足球史上可謂前所未見，歷來只有宿敵C朗拿度可媲美。可惜在他面前、在4700多萬阿根廷人心目中，總有一座似乎永遠無法超越的大山——馬勒當拿（Diego Maradona）。

一次世界盃冠軍，成為美斯與馬勒當拿之間永恆的分界線，無論美斯變得多強、各項獎盃和榮譽拿過幾多次，沒有世界盃彷彿就當不了真正球王。連阿根廷人也曾諷刺他是無膽匪類，然而美斯在今屆賽事像是啟動了「馬勒當拿模式」，一再展現出王者風範，真真正正當上阿根廷陣中的勇者和領袖。



美斯與已故的馬勒當拿，阿根廷兩代球王。（Getty Images）

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時代背景造就馬勒當拿阿根廷神話

馬勒當拿之所以被阿根廷人封神，不止是1986世界盃幾乎以一己之力領軍奪冠的神話，還有當年阿根廷在福克蘭群島戰役敗陣、國家處於政治、經濟、社會氣氛低迷的時代背景。

當屆世界盃8強阿根廷2：1擊敗英格蘭成為永恆經典，馬勒當拿先狡獪地以「上帝之手」拍入領先一球，其後個人以一敵五射進世界盃史上永難磨滅的超級金球，彷彿大大力摑英格蘭一記耳光、為所有阿根廷人向英國出一口氣。

馬勒當拿在1986世界盃領阿根廷奪冠，從此被封神。（Getty Images）

「美斯永遠也追不上前人」的迷思

時勢造英雄，馬勒當拿那屆的神勇，哪怕可一不可再，時代背景不可複製，任憑美斯多強，試問又如何能夠超越？尤其從阿根廷國家隊到意甲球會拿玻里，馬勒當拿身邊隊友，遠不及美斯歷年在國家隊到巴塞隆拿、巴黎聖日耳門般星光熠熠，更令已故球王顯得神力驚人。

事實上，足球運動變化和發展一日千里，兩代球王之間相隔的數十年來，戰術、踢法、球員受科學訓練下體能和速度等已跟1980年代大大不同，現代足球注重整體，難以再像昔日馬勒當拿、赫傑、史岱哲哥夫年代那樣藉一個球星獨力扭轉乾坤，因此不同年代球員根本無法客觀比較。

即使如此，美斯效力巴塞隆拿期間，仍有不少「馬勒當拿式」連闖多關的個人表演，足證美斯球技不下馬勒當拿，可是有一點就連美斯最忠實支持者也無從爭辯：領導才能。

美斯2014世界盃領阿根廷入決賽，與冠軍仍差一步。（Getty Images）

「比賽前去20次廁所的人如何當領袖？」

馬勒當拿教波成績遠不如球員成就，憑藉江湖地位2008至2010年當上國家隊教練，縱然口裏說撐美斯，身體卻很誠實，在訪問中爆出對方賽前習慣，「美斯向隊友發言前，會去打機」、「要求一個比賽前需要去20次廁所的人當領袖，實在是毫無意義。」

馬勒當拿當時言論，其實是希望阿根廷能另覓領袖、為美斯減壓，讓他可以在場上發揮足球才能，這個意圖當然未獲理會，訪問一出，只會加深外界對美斯缺乏領導才能的印象。馬勒當拿與美斯最大不同，在於前者在阿根廷土生土長，骨子裏與絕大多數草根出身的南美人和國民同聲同氣；美斯卻在13、4歲已到西班牙巴塞隆拿學藝，球場內外大部分時間皆沉默寡言，年少已在歐洲揚名的他，似是個歐洲人多過阿根廷人，亦令他在阿根廷人心目中打上折扣，而且美斯不似馬勒當拿或其他名宿般口若懸河，針對他的評論更加不留情面。

美斯在巴塞隆拿八面玲瓏，回到阿根廷國家隊表現判若兩人，早令不少阿根廷人心生不滿，對足球狂熱的國民不會嘗試深入探究兩者從隊友、教練以至戰術體系等分野，只按照結果論認定美斯在阿根廷國家隊未盡全力，長年對他口誅筆伐。

美斯在今屆世界盃流露霸氣一面。（Getty Images）

絕境中迫出「小宇宙」的霸氣美斯

美斯在阿根廷國家隊的發揮，確實不時在應有水平以下，不過球迷如不太善忘，2014世界盃美斯也曾幾乎以一己之力領軍殺入決賽。他身邊的阿古路、希古恩、馬斯查蘭奴、加高、迪馬利亞無一不是頂級球星，關鍵時刻仍是單靠美斯挺身而出。當年決賽對手德國隊長拿姆說中重點：「2014年，阿根廷在決賽敗給我們的時候，美斯的隊友好像在等他自己去踢、去解決所有問題。」

足球是踢11人的，還有一眾後備球員和教練、戰術配合，缺一不可。美斯本領如何高強，一樣需要隊友幫忙和合作，今屆世界盃美斯事先張揚是他的最後一屆，將自己和隊友迫向沒有退路的懸崖，決心前所未有。身邊夥伴星味不及往年，重要時刻卻更可靠——門將達米安馬天尼斯再三勇救阿根廷、中堅利辛度馬天尼斯、中場迪保羅、安素費南迪斯、麥阿里士打，前鋒拿達路馬天尼斯、艾華利斯等各司其職，個個做好份內事，終讓美斯可以專心發揮出真本領。

阿根廷眾將各司其職，讓美斯可盡情發揮本領。（Getty Images）

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正如拿姆的觀察，阿根廷和美斯終於找到一種令人期待的分工方法，「來到2022年，美斯的隊友是在為他而踢波，而他也會靜候機會來到。」最令人欣喜的是，阿根廷擊敗荷蘭一仗，美斯罕有地大動肝火，接連炮轟球證、荷蘭主帥雲高爾和對手球員，或許他所用言辭並非小朋友應該學習，但美斯難得展現霸氣一面，讓世人看到他對隊友、對阿根廷國家隊的尊嚴是如何着緊，絕對不是阿根廷人昔日批評他的漫不經心，也不是他們曾經認定的軟弱無膽匪類。

美斯在今屆世界盃，彷似啟動了「馬勒當拿模式」，帶着不勝無歸的決心，拚命與對手交戰。無論這最後兩場比賽結果如何，也應當獲得世人尊敬。他不再是馬勒當拿當年口中的弱者，而是阿根廷陣中真真正正的領袖。

美斯曾在哪幾屆世界盃上陣？ 美斯由2006年一屆賽事開始，接連在2010、2014、2018和2022年共5屆世界盃中上陣。 阿根廷曾贏過幾多次世界盃？ 阿根廷曾在1978、1986兩次贏得世界盃冠軍

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