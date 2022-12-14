世界盃｜阿根廷2：0克羅地亞　艾華利斯獨闖龍潭破網｜持續更新

卡塔爾世界盃4強，阿根廷與克羅地亞爭奪決賽席位，本文持續更新今仗戰況。



【39分鐘】阿根廷一次反擊，艾華利斯由中場長驅直進，亦有隊友拉開空位，艾華利斯繼續引球，先後被祖爾奴域及蘇沙撞到皮球，卻依然落在艾華利斯腳下，其後近射破網。

【34分鐘】阿根廷一次直線撕破克羅地亞防線，艾華利斯接應單刀面對利華高域，出迎時撞跌艾華利斯，球證直接吹罰12碼，由美斯操刀，勁抽網頂中鵠，阿根廷34分鐘領先1：0。

+ 1

【25分鐘】上半場戰情膠著，25分鐘終有一次中目標射門，安素費南迪斯禁區外起腳，射門刁鑽，幸好克羅地亞門將利華高域及時到位撲出。

安素費南迪斯禁區外起腳，亦造成一定威脅。（Getty Images）

【13分鐘】美斯峨眉月附近入楔時，被克羅地亞球員撞跌，球證未有示意。

【10分鐘】阿根廷稍稍主導戰局，惟面對嚴防的克羅地亞，早段未能找到太多空位。

卡塔爾世界盃首場4強戰，由阿根廷與克羅地亞爭奪決賽席位。阿根廷今仗改踢4人防線，繼續由隊長美斯領軍，前線與祖利安艾華利斯攻堅，迪保羅則從後支援。克羅地亞方面，37歲的莫迪歷如常正選，與波索域及高華錫鎮守中場線，後場繼續有「面罩中堅」古華迪奧夥拍老將洛夫雲。

美斯妻子與兒子亦是今場的座上客。（Getty Images）

阿根廷正選陣容（4-3-1-2）：

門將：23達米安馬天尼斯

後衛：26拿侯爾盧斯路﹑13基斯甸羅美路﹑19奧達文迪﹑3達利亞費高

中場：24安素費南迪斯﹑5里安度柏利迪斯﹑20阿歷斯麥亞里士打

進攻中場：7迪保羅

前鋒：9祖利安艾華利斯﹑10美斯



克羅地亞正選陣容（4-3-3）：

門將：1利華高域

後衛：22祖爾奴域﹑6洛夫雲﹑20古華迪奧﹑19波拿蘇沙

中場：10莫迪歷﹑11波索域﹑8高華錫

前鋒：15柏沙歷﹑9卡拉馬歷﹑4比列錫



世界盃賽程12.13。（01美術製圖）

12月13日（二）深夜3時：【4強1】克羅地亞 對 阿根廷（ViuTV免費直播）

12月14日（三）深夜3時：【4強2】法國 對 摩洛哥（ViuTV免費直播）

12月17日（六）晚上11時：【季軍戰】4強1負方 對 4強2負方（ViuTV免費直播）

12月18日（日）晚上11時：【決賽】4強1勝方 對 4強2勝方（ViuTV免費直播）

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克羅地亞自1998年首次參加世界盃，當屆以一席季軍一鳴驚人，然而後來經歷了十多年低潮，至4年前的2018年世界盃，一舉殺入姿態，再次展現黑馬本色。（克羅地亞連續兩屆闖4強 回顧格仔軍團25年高低起跌）

對於陣中37歲主將莫迪歷而言，如今晚擊敗阿根廷，連續兩屆世界盃闖入決賽，固是球員生涯不可多得的成就，更重要是，決賽當日是他爺爺的31周年死忌，當年他爺爺在南斯拉夫內戰被軍人處決，克羅地亞經歷了多少戰火才贏得國家獨立，他們這件格仔球衣，滿載淚水、血汗和民族情懷。（世界盃講古．克羅地亞｜格仔球衣的重量——從戰火孕育的團結與韌力）

克羅地亞身上的格仔球衣，充滿份量。（Getty Images）

阿根廷方面，球隊上仗被荷蘭迫和2：2，最後互射12碼才鎖定4強席位，賽後美斯一反寡言的常態，與隊友一起向荷蘭大報復，他更直接走到荷蘭主帥雲高爾面前放話。之後接受傳媒訪問，他繼續炮轟對手，怒斥荷蘭全隊上下都「太多話」，並指雲高爾一直不尊重他們。

平日甚少發怒的美斯，突然「爆seed」啟動「馬勒當拿模式」，這樣的他會否更將內在潛能爆發？這一仗，他必定為克羅地亞防線帶來嚴峻考驗。

美斯認為荷蘭將帥賽前連番發言，不尊重自己及隊友。（路透社）