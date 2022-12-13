世界盃｜4強決賽全部免費播　深夜3點克羅地亞鬥阿根廷｜持續更新

為期一個月的卡塔爾世界盃2022，終於來到最後一周，由今晚起的兩場4強、一場季軍戰及一場決賽，全部免費直播。

今日（13日）深夜3點，阿根廷與克羅地亞率先在第一場準決賽亮相，美斯Vs莫迪歷，是球王登基有望，還是老將再綻餘暉？

本文持續更新克羅地亞對阿根廷的陣前消息及比賽戰況。賽事深夜3點舉行，ViuTV免費直播。



世界盃賽程12.13。（01美術製圖）

12月13日（二）深夜3時：【4強1】克羅地亞 對 阿根廷（ViuTV免費直播）

12月14日（三）深夜3時：【4強2】法國 對 摩洛哥（ViuTV免費直播）

12月17日（六）晚上11時：【季軍戰】4強1負方 對 4強2負方（ViuTV免費直播）

12月18日（日）晚上11時：【決賽】4強1勝方 對 4強2勝方（ViuTV免費直播）

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克羅地亞自1998年首次參加世界盃，當屆以一席季軍一鳴驚人，然而後來經歷了十多年低潮，至4年前的2018年世界盃，一舉殺入姿態，再次展現黑馬本色。（克羅地亞連續兩屆闖4強 回顧格仔軍團25年高低起跌）

對於陣中37歲主將莫迪歷而言，如今晚擊敗阿根廷，連續兩屆世界盃闖入決賽，固是球員生涯不可多得的成就，更重要是，決賽當日是他爺爺的31周年死忌，當年他爺爺在南斯拉夫內戰被軍人處決，克羅地亞經歷了多少戰火才贏得國家獨立，他們這件格仔球衣，滿載淚水、血汗和民族情懷。（世界盃講古．克羅地亞｜格仔球衣的重量——從戰火孕育的團結與韌力）

克羅地亞身上的格仔球衣，充滿份量。（Getty Images）

阿根廷方面，球隊上仗被荷蘭迫和2：2，最後互射12碼才鎖定4強席位，賽後美斯一反寡言的常態，與隊友一起向荷蘭大報復，他更直接走到荷蘭主帥雲高爾面前放話。之後接受傳媒訪問，他繼續炮轟對手，怒斥荷蘭全隊上下都「太多話」，並指雲高爾一直不尊重他們。

平日甚少發怒的美斯，突然「爆seed」啟動「馬勒當拿模式」，這樣的他會否更將內在潛能爆發？這一仗，他必定為克羅地亞防線帶來嚴峻考驗。

美斯認為荷蘭將帥賽前連番發言，不尊重自己及隊友。（路透社）