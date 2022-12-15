世界盃｜法國半場1：0摩洛哥　迪奧靴南迪斯補射開紀錄｜持續更新

卡塔爾世界盃2022另一個決賽席位，由衛冕之師法國與摩洛哥爭奪。



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上半場戰情：

摩洛哥原定正選的中堅阿古特，在熱身時受傷，改由達尼取代其位置。摩洛哥今屆防線穩健，唯一的失球也是烏龍球。法國的基沙文移向中間再返回右路，擺脫對手再接應直線，然後傳給麥巴比，重重圍困下起腳，省中人彈向左邊，迪奧靴南迪斯隨即補射建功，法國5分鐘即開紀錄，亦是摩洛哥今屆首次被對手攻破大門。

迪奧靴南迪斯補射破網，法國開賽5分鐘開紀錄。（Getty Images）

摩洛哥的奧拿希一次冷箭，皮球急墜向死角，幸好洛里斯有準備，及時飛身撲出。摩洛哥防線再有犯錯，路曼沙斯一次判斷錯誤，基奧特得益，推順勁射可惜中柱彈出。

麥巴比接應曹亞文尼的直線，以速度壓過對手起腳，摩洛哥門將撲出不遠，基奧特在12碼點附近補射，可惜不中目標。

麥巴比左路以速度爆過對手，可惜起腳被擋出。（Getty Images）

摩洛哥由薛耶治開出角球，艾美治禁區內打倒掛，洛里斯的視線稍稍受阻，皮球中柱彈出，門前的安尼斯利沒有反應「執雞」，錯過追平的大好機會。

艾美治使出倒掛中柱彈出。（Getty Images）

法國距離成功衛冕只差兩步，今仗正選陣容與上場僅作出兩調動，就是早前傳出有病在身的烏柏美卡奴及拉比奧特，改由干拿迪及科芬拿擔任正選。法國前線繼續由基奧特掛帥，配合麥巴比﹑基沙文及迪比利攻堅。摩洛哥方面，上仗傷出的隊長路曼沙斯，今仗如常正選登場，薛耶治及夏基美等主力亦在陣中。

法國總統馬克龍亦是座上客之一。（Getty Images）

法國正選陣容（4-2-3-1）：

門將：1洛里斯

後衛：5祖利斯古迪﹑4華拉尼﹑24伊巴希馬干拿迪﹑22迪奧靴南迪斯

防守中場：8曹亞文尼﹑13尤索夫科芬拿

進攻中場：11奧士文尼迪比利﹑7基沙文﹑10基利安麥巴比

前鋒：9基奧特



摩洛哥正選陣容（3-4-3）：

門將：1耶辛尼保奴

後衛：18艾美治﹑20達尼﹑6路曼沙斯

中場：2夏基美﹑4蘇夫恩岩拉伯特﹑8奧拿希﹑3馬沙拉奧

前鋒：7薛耶治﹑19安尼斯利﹑17保法爾



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摩洛哥殺入4強後，不止摩洛哥國民，就連鄰國阿爾及利亞、甚至東道主卡塔爾也為這個北非國家喝彩，透過足球凝聚了整個阿拉伯文化。

論名氣，薛耶治、夏基美等主將，固然難以媲美法國球星麥巴比，但摩洛哥陣中在歐洲「搵食」的球員不少，摩洛哥在今屆的表現亦有目共睹。

上仗擊敗葡萄牙，摩洛哥眾將與家人一起慶祝，充滿溫情一面。（Getty Images）

法國方面，雖然今仗被看高一線，但球隊賽前傳來壞消息，兩名球員拉比奧特及烏柏美卡奴病倒，上陣成疑。

麥巴比隨法國隊友賽前操練。（Getty Images）