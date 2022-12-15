世界盃｜法國撼摩洛哥爭決賽席位 麥巴比正選領軍｜持續更新
撰文：李思詠 趙子晉
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卡塔爾世界盃2022另一個決賽席位，今晚（14日）深夜3時將會誕生。衛冕之師法國雖然被看高一線，但摩洛哥在今屆世界盃表現有目共睹，依然值得期待。
本文持續更新摩洛哥對法國的陣前消息及比賽戰況。賽事深夜3點舉行，ViuTV免費直播。
世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程
法國正選陣容（4-2-3-1）：
門將：1洛里斯
後衛：5祖利斯古迪﹑4華拉尼﹑24伊巴希馬干拿迪﹑22迪奧靴南迪斯
防守中場：8曹亞文尼﹑13尤索夫科芬拿
進攻中場：11奧士文尼迪比利﹑7基沙文﹑10基利安麥巴比
前鋒：9基奧特
摩洛哥正選陣容（3-4-3）：
門將：1耶辛尼保奴
後衛：18艾美治﹑5阿古特﹑6路曼沙斯
中場：2夏基美﹑4蘇夫恩岩拉伯特﹑8奧拿希﹑3馬沙拉奧
前鋒：7薛耶治﹑19安尼斯利﹑17保法爾
12月13日（二）深夜3時：【4強1】克羅地亞 對 阿根廷（ViuTV免費直播）
12月14日（三）深夜3時：【4強2】法國 對 摩洛哥（ViuTV免費直播）
12月17日（六）晚上11時：【季軍戰】克羅地亞 對 4強2負方（ViuTV免費直播）
12月18日（日）晚上11時：【決賽】阿根廷 對 4強2勝方（ViuTV免費直播）
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摩洛哥殺入4強後，不止摩洛哥國民，就連鄰國阿爾及利亞、甚至東道主卡塔爾也為這個北非國家喝彩，透過足球凝聚了整個阿拉伯文化。
論名氣，薛耶治、夏基美等主將，固然難以媲美法國球星麥巴比，但摩洛哥陣中在歐洲「搵食」的球員不少，摩洛哥在今屆的表現亦有目共睹。
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法國方面，雖然今仗被看高一線，但球隊賽前傳來壞消息，兩名球員拉比奧特及烏柏美卡奴病倒，上陣成疑。
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卡塔爾世界盃4強，有哪幾支球隊對壘？
分別是阿根廷對克羅地亞、法國對摩洛哥。
卡塔爾世界盃4強有沒有免費直播？
有，4強、季軍戰及決賽均有ViuTV免費直播。