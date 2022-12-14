世界盃｜法國撼摩洛哥爭決賽席位　ViuTV深夜3點免費播｜持續更新

卡塔爾世界盃2022另一個決賽席位，今晚（14日）深夜3時將會誕生。衛冕之師法國雖然被看高一線，但摩洛哥在今屆世界盃表現有目共睹，依然值得期待。

本文持續更新摩洛哥對法國的陣前消息及比賽戰況。賽事深夜3點舉行，ViuTV免費直播。



12月13日（二）深夜3時：【4強1】克羅地亞 對 阿根廷（ViuTV免費直播）

12月14日（三）深夜3時：【4強2】法國 對 摩洛哥（ViuTV免費直播）

12月17日（六）晚上11時：【季軍戰】克羅地亞 對 4強2負方（ViuTV免費直播）

12月18日（日）晚上11時：【決賽】阿根廷 對 4強2勝方（ViuTV免費直播）

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摩洛哥殺入4強後，不止摩洛哥國民，就連鄰國阿爾及利亞、甚至東道主卡塔爾也為這個北非國家喝彩，透過足球凝聚了整個阿拉伯文化。

論名氣，薛耶治、夏基美等主將，固然難以媲美法國球星麥巴比，但摩洛哥陣中在歐洲「搵食」的球員不少，摩洛哥在今屆的表現亦有目共睹。

上仗擊敗葡萄牙，摩洛哥眾將與家人一起慶祝，充滿溫情一面。（Getty Images）

法國方面，雖然今仗被看高一線，但球隊賽前傳來壞消息，兩名球員拉比奧特及烏柏美卡奴病倒，上陣成疑。

麥巴比隨法國隊友賽前操練。（Getty Images）