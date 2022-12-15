澳職方程式｜墨爾本城主場迎戰勝利　同市打吡戰勢必大戰一場

澳職上周已經重開，今周即送上具份量的墨爾本打吡，由墨爾本城主場惡鬥墨爾本勝利，位居榜首的墨爾本城上周吃敗仗，又可否藉今場大戰重返勝軌呢？（球賽編號：FB5614，12月17日下午4時45分開賽，無綫MyTV Super App直播）



澳職休息了近1個月回歸，但墨爾本城馬上錄得今季首場敗仗，作客1：2負FC悉尼，上半場雖然一度藉12碼、由剛踢完世界盃歸隊的占美麥卡倫操刀射入領先；但不到1分鐘就被對手追和，更在下半場遭反勝。然而今周返回主場，務求反底一定加強進攻，剛好對手又是同市宿敵，戰意更足。

剛踢完世界盃歸隊的占美麥卡倫，上仗操刀射入12碼助墨城領先。（Getty Images）

墨爾本勝利上仗險勝FC麥克阿瑟。（Getty Images）

墨爾本勝利目前排聯賽榜第5位，落後墨爾本城6分，上輪作客FC麥克阿瑟，去到後半段才由後備入替的賓科拿美，突破對方防線建功，以1：0險勝。雖然今季狀態飄忽，但值得一提是，暫時取得的3場勝仗，有2場都是作客。

墨爾本城及墨爾本勝利10月時曾經交手，當時墨城作客贏出打吡戰。（Getty Images）

兩隊10月已經交過手，當時墨爾本城是作客一隊，以2：0獲勝。藉對手上周剛遭逢今季首敗，信心可能有所動搖，想報仇的墨爾本勝利，也不會踢得太保守，剛巧墨爾本城今季主場3戰，總入球都不少於3球，入球大值得推介。

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