短池世錦賽・持續更新｜港隊一個早上破兩項香港紀錄　男將齊發威

今屆世界短池游泳錦標賽於周二（13日）展開，香港隊一行16人遠赴墨爾本參賽。

本文持續更新香港隊一連六日的戰況，第三日賽事，何詩蓓出戰女子100米自由泳決賽，贏得銀牌；港隊亦在男子4X50米自由泳接力賽刷新港績。

第四日，港將Adam Chillingworth與何甄陶在早上齊齊刷新香港紀錄。



15/12 世界短池游泳錦標賽第四日

上午賽事：

港將Adam Chillingworth在男子200米蛙泳刷新短池香港紀錄：這名港將在初賽第4組出戰，游出2分06.46秒，以0.67秒之差，打破自己在11月初在短池世界盃創下的2分07.13秒舊紀錄。Adam在小組排第5、總成績第14，無緣進入決賽，決賽最後一席（初賽第8名）的時間為2分04.37秒。

另外，何甄陶在男子50米自由泳初賽第9組游出20.99秒，排名小組第2，以總成績第5名進入準決賽，賽事將在同日下午5時41分展開；這個時間也刷新了他去年在同一賽事所造出的21.22秒香港紀錄。

Adam Chiilingworth在兩個月內兩度刷新200米蛙泳短池香港紀錄。

早上賽事，港隊在4X50米自由式混合接力初賽，派出伍棹然、關鵬、施幸余及何南慧出戰，終游出1分34.98秒總排名第13，未能晉級。女子200米蛙泳有常鈺涓在初賽第2組作賽，以2分26.76秒完刷，雖無緣再進一步但已刷新個人最佳成績。

陳健樂在女子50米自由泳游出25.61秒總成績排第30，男子50米背泳，伍棹然以23.83秒排總成績25，均未能晉級。

15/12 世界短池游泳錦標賽第三日

下午賽事：

何詩蓓出戰女子100米自由泳決賽，排在第5線道的她，身旁正是勁敵澳洲名將艾馬麥姬昂（Emma McKeon）、與荷蘭泳手史甸貝恩（Marrit Steenbergen）。

何詩蓓首50米後排第二，最終游出50.87秒，奪得銀牌，未能打破自己保持的50.79秒短池亞洲紀錄及香港紀錄。

至於艾馬麥姬昂就以50.77秒奪金，並打破大會紀錄，但距離澳洲泳手甘普（Cate Campbell）2017年創下的女子短池100自世界紀錄（50.25秒），仍差0.52秒。

她於下周日（18日）會轉戰200米自由泳，再爭衛冕及打破由自己保持的世界紀錄。

何詩蓓。（Getty Images）

上午賽事：

今早率先出戰的歐鎧淳，於女子50米背泳初賽游出27.30秒，未能打破個人保持的26.95秒香港紀錄，總成績排第26位，無緣晉級。男將伍棹然則於50米背泳初賽，以23.83秒觸池，與香港紀錄只差0.15秒，總成績第25位出局。

至於楊凱晴就在女子200米蝶泳初賽以2分12.57秒完成；常鈺涓在女子100米個人混合泳初賽游出1分02.64秒，兩人皆未能再進一步。男子400米自由泳香港紀錄保持者卓銘浩，就於該項初賽做出3分49.94秒成績，雖列小組第二，但也無法殺入決賽。

香港男子接力隊。（由泳總提供）

港隊其後轉戰接力賽，施幸余、歐鎧淳、何南慧、陳健樂出戰女子4X50米自由泳接力，合力游出1分40.36秒，總成績排第9，以1名之差未能殺入決賽。

不過，男子4X50米自由泳接力初賽，由何甄陶、伍棹然、卓銘浩、關鵬組成的香港隊，就以1分27.59秒觸池，雖然錯過決賽資格，但以超過1秒之差，刷新香港紀錄。原紀錄為1分29.04秒，由何甄陶、伍棹然、卓銘浩、吳欣鍵於去年12月的短池世錦賽創下。

14/12 世界短池游泳錦標賽次日

17：06 何詩蓓次名闖決賽

何詩蓓在早上的初賽以52.04秒、首名晉身同日下午的準決賽。她乘勇在準決賽第二組再度登場，於中間線道游出51.69秒列總成績第2，明日出戰決賽爭金。同組的澳洲名將艾馬麥姬昂（Emma McKeon）以51.28秒首位觸池，列總成績第一名。

決賽將於明日（15日）下午4時35分展開。

何詩蓓闖入明日決賽。（直播截圖）

09：02 何詩蓓首名晉級準決賽

何詩蓓於次日賽事出戰女子100米自由泳初賽，在第4線的她，最終以52.04秒首名觸池，未有打破自己保持的50.79秒短池亞洲及香港紀錄。不過，何詩蓓仍在60多名泳手中排總成績第一名，晉級香港時間今日下午4時57分起的準決賽。

何詩蓓將在下午的準決賽再登場。（Getty Images）

次日初賽總結 三港將刷新PB

此外，港隊同日出戰早上的初賽，由歐鎧淳、吳欣鍵、施幸余及何甄陶組成的港隊，在男女子混合四式接力初賽游出1分42.05秒，打破香港紀錄，惟總成績排第14名未能晉級決賽。

何甄陶於100自初賽游出刷新個人最佳時間（PB）。（資料圖片/美聯社）

何甄陶繼接力賽後再登場，於100自初賽游出刷新個人最佳時間（PB）的47.61秒，惟小組名列第5無緣準決賽。

香港「蛙王」Adam Chillingworth亦在100蛙初賽游出PB，以59.61秒敬陪末席。他將在16日出戰手持香港紀錄的200蛙初賽，力爭再創港績。女將林凱喬則在100蛙初賽小組賽以1分09.04秒列第5，未能晉級準決賽，仍寫下個人最佳成績。

林凱喬其後與施幸余、何南慧和吳麗華轉戰女子4X200自接力初賽，惟以8分07.50秒總排名敬陪末席，無緣決賽。

13/12 伍棹然改寫男子100背香港紀錄

港隊周二出戰6項賽事，其中伍棹然單日連游兩項，第一槍於男子100米背泳以51.30秒刷新香港紀錄，把舊紀錄推前了0.57秒。他在這項目總排名第20，以0.38秒的差距，無緣晉級準決賽。

伍棹然單日連游兩項。（伍棹然IG）