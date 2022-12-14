世界盃神射手榜：美斯一戰反壓麥巴比　金靴魔咒近九屆唯大哨能破

世界盃進入最後階段，個人獎項包括金球獎（最佳球員）、金靴獎（入球最多球員）、金手套（最佳門將）和最佳年輕球員的爭奪亦白熱化。

四大個人獎項當中，只得金靴獎完全建基於數字，另外三項都會由國際足協的技術研究小組定奪。本文就簡述金靴獎的爭奪情況。



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金靴獎排名條件

整屆世界盃中，入球數字最多者將奪得金靴獎，第二位奪銀靴、第三位獲銅靴。

若入球數字相同，將用助攻數字定勝負；

若仍然打成平手，則以上陣時間較少者排先。

麥巴比目前在世界盃射手榜排名第一。（Getty Images）

誰仍有機會成為金靴？

射手榜（只列未出局球隊球員）

在射手榜排名前二的，分別是美斯（5球）和基利安麥巴比（5球），基奧特和祖利安艾華利斯同樣入4球，但法國隊未踢4強，仍有兩場賽事可追。另外，雖然一共有7名球員射入3球，但他們的球隊已全數被淘汰，無望再爭金靴。

反而射入2球的球員中，有兩人仍在賽事中，分別是卡拉馬歷（克羅地亞）和安尼斯利（摩洛哥），意味他人仍可爭逐金靴獎，但兩人都沒有助攻之下，機會似乎較微。

美斯若能兼得金靴和世界盃冠軍，便是真正的「登基」。（Getty Images）

歷屆金靴獎得主：金靴魔咒？

有趣的是，對上9屆世界盃中，只得一屆的金靴獎是由冠軍球隊奪得，便是2002年所向披靡的巴西隊，當年「大哨」朗拿度大放異彩，個人攻入8球之多，也是對上9屆賽事中入球最多的神射手。

若能讓球員自己揀，會選擇贏金靴還是世界盃冠軍？答案相信大家心中有數，且看今屆賽事的金靴獎得主能否如朗拿度般「破咒」，盡攬個人及團隊榮譽吧。

近9屆賽事只得「大哨」朗拿度可兼得金靴和世界盃冠軍。（Getty Images）

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