世界盃2022｜美斯受訪眼濕濕　阿根廷女記者肺腑之言令人動容

美斯光芒四射，獨力貢獻一傳一射，領阿根廷殺入世界盃決賽，距離夢寐以求的大力神盃只差一步。這名阿根廷的靈魂人物在賽後依然忙於接受訪問，一名女記者的真心話令美斯不禁眼濕濕。



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卡塔爾世界盃4強，由美斯領軍的阿根廷以3球淨勝克羅地亞，率先過關，亦是8年後再闖世界盃決賽。35歲的美斯透露，生涯的世界盃旅程即將劃上句號，「以一場決賽結束世界盃之旅，是偉大的成就，我對此感到十分高興。」

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美斯承認，今屆世界盃決賽將會是世盃生涯的最後一仗。（Getty Images）

完場後的美斯依然忙碌，不停接受在場媒體的訪問，而他與阿根廷女記者蘇菲亞馬天尼絲（Sofia Martinez）的訪問片段卻在網上瘋傳。當這名女記者問完準備的題目後，她以一段向美斯感謝的說話為訪問結尾。

「作為阿根廷人，當然希望可以捧盃而回，但不論結果如何，你已做到一些比贏冠軍更重要的成就。你連結了每一個阿根廷人，每一名阿根廷小朋友也有你的球衣，無論是正貨﹑冒牌貨或是自家製，你已在所有人的心中佔有一席位，這個成就比世界盃冠軍更重要，同時為我們帶來不少歡樂。我真心認為，無論你贏得世界盃與否，也不會動搖你的地位。感謝你，隊長！」

當女記者說出感謝之言時，美斯專心地聽着，更露出真摰的笑容，不知不覺間被對方打動了，美斯的眼眶也濕了。

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