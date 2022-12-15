世界盃︱一圖見證麥巴比如何強大　一敵六仍找到私家路助隊友奠勝

能被封為「球王」的巨星，往往在大賽留下令球迷難忘的畫面。帶領法國衛冕的王牌前鋒麥巴比（Kylian Mbappe）也不例外，準決賽對摩洛哥一仗屢次被對方守將包圍，下半場比數仍是1：0時，個人獨闖摩洛哥腹地，被拍下以一敵六仍能傳出精彩一球、助隊友取得2：0奠勝入球的畫面。

從圖中可見，足足有6名摩洛哥球員從前後左右將他重重包圍，依然阻止不了他進襲。



世界盃準決賽法國對摩洛哥，麥巴比遭6名穿紅衣的對方球員包圍。（Getty Images）

兩個入球都是間接來自麥巴比

法國開賽僅5分鐘已先開紀錄，入球正是麥巴比被圍困下起腳省中對手，由隊友迪奧靴南迪斯補射建功得來。摩洛哥深知這位法國王牌的厲害，屢次出動人海戰術減低他的殺傷力。

無奈麥巴比實在太神勇，即使頑強的摩洛哥咬緊牙關守住一個失球，戰至79分鐘，麥巴比獨力扭入禁區，摩洛哥前、後、左、右足足有6個球員將他包圍，就算不計他身後的兩個球員，麥巴比也是以一敵四，在人叢中找到一條「私家路」起腳，皮球送到龍門口遠柱位置，讓後備入替的高路梅安尼近射得手，射入2：0奠勝一球。

1986世界盃8強阿根廷對英格蘭，球王馬勒當拿以一敵五後射進2：0的一球，至今仍被封為經典金球；麥巴比這球也有異曲同工之妙，他將「後衛磁石」一樣將半隊摩洛哥球員吸引過來，重重圍困之下仍能起腳、半傳半射地將皮球交到遠柱方向龍門口，讓隊友輕鬆撞入。

不過麥巴比這記精彩傳送，卻不獲國際足協官方認證，未有計算為他的助攻，隨時成為他失落神射手獎的關鍵。

不計助攻或成神射手勝負關鍵

麥巴比在分組賽及16強共4場比賽，已累積5入球2助攻，領先射手榜，可惜8強對英格蘭及4強對摩洛哥均被對手重點「招呼」，未再取得入球，被美斯追平。

按世界盃神射手的計算方式，如球員入球數字相同，將以助攻數字定勝負，準決賽後，美斯累積5入球3助攻；麥巴比本身已有5入球2助攻，如果高路梅安尼這入球計入他助攻，便能追平美斯的助攻數字。不知為何，國際足協只當這球是麥巴比的射門，令他仍落後美斯1個助攻，如欲成為今屆金靴獎得主，必須在決賽對阿根廷再有進帳，才有機會勝出。

誰仍有機會成為金靴？

射手榜（只列未出局球隊球員）

12月17日（六）晚上11時：【季軍戰】克羅地亞 對 摩洛哥（ViuTV免費直播）

12月18日（日）晚上11時：【決賽】阿根廷 對 法國（ViuTV免費直播）

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