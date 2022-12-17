世界盃｜克羅地亞1：1摩洛哥　兩軍死球戰術齊建功｜持續更新

世界盃季軍戰，由克羅地亞與摩洛哥對壘，本文將持續更新陣前消息及比賽戰況。



【9分鐘】克羅地亞領先僅兩分鐘，摩洛哥同樣開出死球，馬積頭槌反而頂向自己龍門方向，達尼門前加一頭建功，摩洛哥隨即追成1：1平手。

【7分鐘】克羅地亞一次死球戰術，馬積傳中，比列錫回身頭槌二傳，加華度爾衝前接應頭槌，力度及角度兼備，克羅地亞領先1：0。

【2分鐘】摩洛哥門將耶辛尼保奴處理回傳時，出現驚險鏡頭，傳送時「撻Q」幸好未有變成烏龍球。

感激卡塔爾，墨西哥2026年見。（Getty Images）

+ 2

克羅地亞正選陣容（4-2-3-1）：

門將：1利華高域

後衛：2史坦尼錫﹑24舒坦路﹑20加華度爾﹑4比列錫

防守中場：10莫迪歷﹑8高華錫

進攻中場：9卡拉馬歷﹑7馬積﹑18米斯拿夫柯錫

前鋒：14利華查



摩洛哥正選陣容（4-3-3）：

門將：1耶辛尼保奴

後衛：2夏基美﹑20達尼﹑18艾美治﹑25艾迪耶阿拿

中場：23艾簡拿斯﹑4蘇夫恩岩拉伯特﹑11沙比尼

前鋒：7薛耶治﹑19安尼斯利﹑17保法爾



周六（17/12）世界盃賽程：

12月17日（六）晚上11時：【季軍戰】克羅地亞 對 摩洛哥（ViuTV免費直播）

周日1（18/12）世界盃賽程：

12月18日（日）晚上11時：【決賽】阿根廷 對 法國（ViuTV免費直播）

《香港01》足球狂熱表情互動賞 為世足打氣贏4K電視/遊戲主機/智能電話 立即參加

儘管莫迪歷沒有明言世界盃後退出國家隊，但以其37歲高齡，代表國家隊甚至在場上踢球的機會，肯定「睇一場少一場」。無法繼4年前再次殺入決賽、並於祖父31周年忌辰為克羅地亞爭奪世界盃冠軍，無疑是遺憾，但以其在今屆世界盃的表現，相信足以說服全球球迷。

莫迪歷全場奔走的表現，足以說服所有球迷。（Getty Images）

莫迪歷已隨克羅地亞復操，準備季軍戰。（Getty Images）

至於摩洛哥，上仗被法國技術擊倒，但他們絕對是今屆世界盃一路奇兵。主帥列格古早已明言，今場季軍戰必然全力爭勝，但也會讓未曾上陣的球員披甲，務求令麾下每人也有機會在世界盃球場上獻技。

摩洛哥4強落敗，在球場上向球迷致謝。（Getty Images）