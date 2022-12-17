世界盃｜克羅地亞2：1摩洛哥　加華度爾被踢跌無示意｜持續更新

世界盃季軍戰，由克羅地亞與摩洛哥對壘，本文將持續更新陣前消息及比賽戰況。



【73分鐘】克羅地亞稍稍縮後，等待機會打反擊，加華度亞上前助攻，入楔時被蘇夫恩岩伯拉特踢跌，但執法球證未有任何表示。

加華度爾在禁區內被踢跌，球證卻未有任何表示。（Getty Images）

【65分鐘】摩洛哥繼續受傷兵困擾，入球功臣達尼戰至中段未能繼續，隨後退下火線；艾美治亦按住大腿底，同樣因傷被換出。

【46分鐘】摩洛哥率先作出調動，由伊利亞斯查亞取代沙比利。

上半場戰情：

摩洛哥門將耶辛尼保奴處理回傳時，出現驚險鏡頭，傳送時「撻Q」幸好未有變成烏龍球。克羅地亞一次死球戰術，馬積傳中，比列錫回身頭槌二傳，加華度爾衝前接應頭槌，力度及角度兼備，克羅地亞領先1：0。

克羅地亞一次精心的死球戰術，加華度爾接應比列錫二傳頭槌建功。（Getty Images）

克羅地亞領先僅兩分鐘，摩洛哥同樣開出死球，馬積頭槌反而頂向自己龍門方向，達尼門前加一頭建功，摩洛哥隨即追成1：1平手。

達尼門前加一頭，摩洛哥落後兩分鐘追平。（路透社）

克羅地亞不乏攻勢，卡拉馬歷接應隊友左路傳中，頭槌攻門惟過於正中，被保奴一抱入懷。莫迪歷禁區外連番假身後推橫起腳，射門穿過達尼的「大細龍門」，保奴剛好撲到，並回身再撲走皮球。

薛耶治擺過莫迪歷後遠射斜出。（路透社）

摩洛哥偶爾反撲，夏基美與隊友配合後有空位落底傳中，無人看管的安尼斯利卻人前波後，未能頂到皮球。薛耶治其後與莫迪歷一輪鬥法，擺脫對方後即起腳，皮球同樣斜出。

克羅地亞圍攻摩洛哥，柯錫接應利華查橫傳，第一時間熨射，即使保奴飛到盡掂到皮球，依然撞柱入網，克羅地亞42分鐘再度領先，並以2：1的比數返回更衣室。

柯錫熨射建功，克羅地亞完半場前再度領先。（路透社）

感激卡塔爾，墨西哥2026年見。（Getty Images）

+ 2

克羅地亞正選陣容（4-2-3-1）：

門將：1利華高域

後衛：2史坦尼錫﹑24舒坦路﹑20加華度爾﹑4比列錫

防守中場：10莫迪歷﹑8高華錫

進攻中場：9卡拉馬歷﹑7馬積﹑18米斯拿夫柯錫

前鋒：14利華查



摩洛哥正選陣容（4-3-3）：

門將：1耶辛尼保奴

後衛：2夏基美﹑20達尼﹑18艾美治﹑25艾迪耶阿拿

中場：23艾簡拿斯﹑4蘇夫恩岩拉伯特﹑11沙比尼

前鋒：7薛耶治﹑19安尼斯利﹑17保法爾



周六（17/12）世界盃賽程：

12月17日（六）晚上11時：【季軍戰】克羅地亞 對 摩洛哥（ViuTV免費直播）

周日1（18/12）世界盃賽程：

12月18日（日）晚上11時：【決賽】阿根廷 對 法國（ViuTV免費直播）

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儘管莫迪歷沒有明言世界盃後退出國家隊，但以其37歲高齡，代表國家隊甚至在場上踢球的機會，肯定「睇一場少一場」。無法繼4年前再次殺入決賽、並於祖父31周年忌辰為克羅地亞爭奪世界盃冠軍，無疑是遺憾，但以其在今屆世界盃的表現，相信足以說服全球球迷。

莫迪歷全場奔走的表現，足以說服所有球迷。（Getty Images）

莫迪歷已隨克羅地亞復操，準備季軍戰。（Getty Images）

至於摩洛哥，上仗被法國技術擊倒，但他們絕對是今屆世界盃一路奇兵。主帥列格古早已明言，今場季軍戰必然全力爭勝，但也會讓未曾上陣的球員披甲，務求令麾下每人也有機會在世界盃球場上獻技。

摩洛哥4強落敗，在球場上向球迷致謝。（Getty Images）