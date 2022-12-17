世界盃｜莫迪歷最後舞曲 克羅地亞鬥摩洛哥11點免費播｜持續更新
撰文：李思詠
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世界盃季軍戰，一向不被被迷重視，然而今屆由克羅地亞鬥摩洛哥，前者擁有最值得尊敬的37歲老將莫迪歷，後者是歷來首支殺入世界盃4強的非洲球隊，這個對壘絕對具睇頭，尤其今仗之後會否再有機會看到莫迪歷穿起「格仔球衣」，也是未知數。
克羅地亞對摩洛哥的季軍戰，將於今晚（12月17日）晚上11點舉行，ViuTV免費直播，本文將持續更新陣前消息及比賽戰況。
周六（17/12）世界盃賽程：
12月17日（六）晚上11時：【季軍戰】克羅地亞 對 摩洛哥（ViuTV免費直播）
周日1（18/12）世界盃賽程：
12月18日（日）晚上11時：【決賽】阿根廷 對 法國（ViuTV免費直播）
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儘管莫迪歷沒有明言世界盃後退出國家隊，但以其37歲高齡，代表國家隊甚至在場上踢球的機會，肯定「睇一場少一場」。無法繼4年前再次殺入決賽、並於祖父31周年忌辰為克羅地亞爭奪世界盃冠軍，無疑是遺憾，但以其在今屆世界盃的表現，相信足以說服全球球迷。
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至於摩洛哥，上仗被法國技術擊倒，但他們絕對是今屆世界盃一路奇兵。主帥列格古早已明言，今場季軍戰必然全力爭勝，但也會讓未曾上陣的球員披甲，務求令麾下每人也有機會在世界盃球場上獻技。
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卡塔爾世界盃2022的季軍戰何時舉行？
世界盃季軍戰於12月17日晚上11時舉行。
世界盃季軍戰有沒有免費直播？
有，ViuTV將於12月17日晚上11時免費直播。