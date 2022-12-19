世界盃決賽阿根廷對法國　麥巴比梅開二度追平入加時（持續更新）

世界盃決賽，阿根廷與法國在90分鐘踢成2：2，進入加時。



【01：07】加時展開。

【01：01】法定時間90分鐘完結，阿根廷與法國踢成2：2，比賽進入加時。在法定時間，阿根廷佔52%控球，射門12次其中7次中目標，至於在最後20分鐘蘇醒過來的法國，6次射門3次中目標。

【01：00】97分鐘，美斯禁區頂控球，推到空位，起腳勁射，被洛里斯撲出。

【00：45】81分鐘，京士利高文在邊路搶到美斯的腳下球，沿右路推進，傳予中路的拉比奧特轉邊。拉比奧特斬波往左路，在禁區頂的麥巴比頭槌頂橫後轉身跑入禁區，馬古斯杜林挑射入去，麥巴比第一時間一射，為法國追平2：2。

麥巴比在97秒梅開二度，今屆累積攻入7球，超越美斯，排射手榜首。他成為繼2002年的朗拿度後首位在世界盃決賽梅開二度的球員。

麥巴比在兩分鐘內梅開二度，為法國追平2：2。（Getty Images）

【00：43】79分鐘，奧達文迪在禁區內拉跌高路梅安尼，法國獲得12碼。麥巴比在80分鐘主射，力度十足，達米安馬天尼斯撲到都照入。法國追成1：2。

麥巴比射入12碼，追成1：2。（Getty Images）

【00：34】72分鐘，安素費南迪斯禁區外熨射，被洛里斯接實。

【00：33】71分鐘，麥巴比左路突破推大位，沿禁區頂推進，但他的射門高出。迪甘斯在71分鐘作出兩個變動，迪奧靴南迪斯及基沙文離場，卡馬雲加及京士利高文入場。卡馬雲加直接踢左閘，高文、麥巴比、杜林及高路梅安尼四箭齊發，希望用速度衝擊阿根廷。

【00：32】68分鐘，法國終於找到首次攻門，基沙文斬角球，後備入替的高路梅安尼一撞，未能命中目標。

迪馬利亞功成身退。（Getty Images）

【00：28】64分鐘，阿根廷換走功臣迪馬利亞，由馬高斯阿古拿入替，加強左路防守。

【00：24】60分鐘，迪馬利亞在禁區左路單對單面對祖利斯古迪，扣過對手傳中予遠柱的美斯，拉比奧特及時趕到。

迪馬利亞嘗試鏟走古迪的腳下球。（Getty Images）

【00：23】59分鐘，艾華利斯窄角度一射，洛里斯撲出。

【00：12】49分鐘，迪馬利亞左路傳中，遠柱的迪保羅第一時間「窩利」起腳，被洛里斯接住。

【00：08】下半場展開。

在上半場，美斯射入12碼，而麥巴比就沒有任何搶鏡表現。（Getty Images）

【23：53】半場完，阿根廷領先法國2：0。阿根廷上半場佔59%控球，製造到6次攻門，其中3次中目標。法國上半場表現失常，沒有任何射門。阿根廷可說踢得比4強對克羅地亞還要輕鬆。

基奧特未到半場就被換走。（Getty Images）

【23：42】未等到半場，迪甘斯在41分鐘作出兩個變動，收起迪比利及基奧特，派高路梅安尼及馬古斯杜林入換。

迪馬利亞在36分鐘射入，為阿根廷射成2：0。（Getty Images）

迪馬利亞慶祝入球。（Getty Images）

【23：37】36分鐘，阿根廷從後場右路策動反擊，當時仍身處中線以後的美斯接應隊友的向前傳球，彈往右路邊線給祖利安艾華利斯。艾華利斯第一時間斜傳上去，阿歷斯麥亞里士打高速插上接應，面對祖利斯古迪的包抄。麥亞里士打在禁區邊傳中至左路，無人看管的迪馬利亞射入。阿根廷拉開到2：0。

迪馬利亞今屆在分組賽踢正選，到淘汰賽變為後備，他們在8強對荷蘭曾於加時後備入替。想不到34歲的「天使」在決賽復任正選，在左路獻出好表現。

美斯在23分鐘射入12碼，阿根廷領先1：0。（Getty Images）

【23：23】21分鐘，迪馬利亞左路近底線突破，一扣過了奧士文尼迪比利入禁區，迪比利踢跌迪馬利亞，球證判12碼。23分鐘，美斯冷靜射入12碼，法國門將洛里斯捉錯路，阿根廷領先1：0。美斯今屆累積6個入球，在射手榜獨自領先。

美斯成為史上首位在單屆世界盃分組賽、16強、8強、4強及決賽都有入球的球員。

美斯慶祝入球。（Getty Images）

【23：20】20分鐘，法國進攻左路近底線獲得罰球，基沙文斬入禁區，基奧特力壓迪馬利亞一頂高出。球證指麥巴比在這個攻勢犯規在先。

【23：17】17分鐘，阿根廷前場反擊，利用右路進攻，美斯送直線予迪保羅，迪保羅打算傳中回給美斯，但美斯控不到，後面的迪馬利亞趕到，一腳炒高。

基沙文回防美斯。（Getty Images）

【23：09】8分鐘，阿根廷再有遠射機會，迪保羅的射門被華拉尼擋出底線。

【23：05】5分鐘，阿根廷較主動，嘗試靠迪馬利亞的左路突破，阿歷斯麥亞里士打在偏左禁區頂起腳試射，雖然勁度十足，但角度欠奉，洛里斯一抱入懷。

【23：00】阿根廷對法國的世界盃展開。

世界盃決賽阿根廷對法國正選陣容。（01美術製圖）

比起上場4強以3：0淘汰克羅地亞，阿根廷的正選作出1個調動，老將迪馬利亞頂替里安度柏利迪斯打正選。

賽前遭病毒感染襲大軍的法國，今場可以排出完整的正選，比上場4強贏摩洛哥2：0有兩處變動，烏柏美卡奴及拉比奧特復任正選，伊巴希馬干拿迪及尤索夫科芬拿退居後備。

阿根廷隊長美斯賽前熱身。（Getty Images）

阿根廷正選陣容（4-4-2）：

門將：23達米安馬天尼斯

後衛：26拿侯爾盧斯路、13基斯甸羅美路、19奧達文迪、3達利亞費高

中場：11迪馬利亞、7迪保羅、24安素費南迪斯、20阿歷斯麥亞里士打

前鋒：10美斯、9祖利安艾華利斯



法國前鋒麥巴比熱身。（Getty Images）

法國正選陣容（4-2-3-1）：

門將：1洛里斯

後衛：5祖利斯古迪、4華拉尼、18烏柏美卡奴、22迪奧靴南迪斯

防中：8曹亞文尼、14拉比奧特

攻中：11奧士文尼迪比利、7基沙文、10基利安麥巴比

前鋒：9基奧特



伊巴謙莫域、保羅普巴、馬克龍及恩芬天奴入場觀看世界盃決賽。（Getty Images）

西班牙名宿卡斯拿斯帶同世界盃亮相。（Getty Images）

回顧阿根廷的晉級路

分組賽

阿根廷1：2沙特阿拉伯

阿根廷2：0墨西哥

阿根廷2：0波蘭

阿根廷首戰不敵沙特阿拉伯。（Getty Images）

16強

阿根廷2：1澳洲

阿根廷於16強擊敗澳洲。（Getty Images）

8強

阿根廷2：2荷蘭（互射12碼4：3）

阿根廷8強擊敗荷蘭。（Getty Images）

4強

阿根廷3：0克羅地亞

阿根廷4強技術擊倒克羅地亞。（Getty Images）

阿根廷在首場分組賽不敵沙特阿拉伯，爆出驚天大冷門，掀起今屆世界盃第一個高潮。球隊此後極速收拾心情，過關斬將，在淘汰賽的表現一場勝過一場，美斯之登峰造極更令全球球迷讚嘆。他的球技、經驗和決心，讓外界一致期待他能一圓捧盃夢，為「球王」之名畫上完美句號，他亦早已明言，今屆是他最後一次世界盃。

回顧法國的晉級路

分組賽

法國4：1澳洲

法國2：1丹麥

法國0：1突尼西亞

法國於分組賽未受考驗。（Getty Images）

16強

法國3：1波蘭

法國16強輕勝波蘭。（Getty Images）

8強

法國2：1英格蘭

法國於8強力克英格蘭。（Getty Images）

4強

法國2：0摩洛哥

法國於4強擊敗摩洛哥。（Getty Images）

與阿根廷相比，法國的晉級路相對順風順水，除了最後一場分組賽以0：1不敵突尼西亞（當時已篤定出線），其餘比賽皆表現對辦，具王者風範。除了主將麥巴比，基沙文今屆表現亦贏盡球迷掌聲，基奧特同樣演出可人，殺入決賽極具說服力。

世界盃決賽，法國鬥阿根廷。（Getty Images）