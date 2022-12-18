美斯之世界盃終極戰　11點阿根廷法國決賽爭霸免費直播｜持續更新

卡塔爾世界盃踢了63場，終於來到終極一戰，今晚（12月18日）11點，阿根廷火併法國的王者之戰，是美斯終於一圓心願捧起大力神盃，還是法國成為史上第三支衛冕隊？

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回顧阿根廷的晉級路

分組賽

阿根廷1：2沙特阿拉伯

阿根廷2：0墨西哥

阿根廷2：0波蘭

阿根廷首戰不敵沙特阿拉伯。（Getty Images）

16強

阿根廷2：1澳洲

阿根廷於16強擊敗澳洲。（Getty Images）

8強

阿根廷2：2荷蘭（互射12碼4：3）

阿根廷8強擊敗荷蘭。（Getty Images）

4強

阿根廷3：0克羅地亞

阿根廷4強技術擊倒克羅地亞。（Getty Images）

阿根廷在首場分組賽不敵沙特阿拉伯，爆出驚天大冷門，掀起今屆世界盃第一個高潮。球隊此後極速收拾心情，過關斬將，在淘汰賽的表現一場勝過一場，美斯之登峰造極更令全球球迷讚嘆。他的球技、經驗和決心，讓外界一致期待他能一圓捧盃夢，為「球王」之名畫上完美句號，他亦早已明言，今屆是他最後一次世界盃。

回顧法國的晉級路

分組賽

法國4：1澳洲

法國2：1丹麥

法國0：1突尼西亞

法國於分組賽未受考驗。（Getty Images）

16強

法國3：1波蘭

法國16強輕勝波蘭。（Getty Images）

8強

法國2：1英格蘭

法國於8強力克英格蘭。（Getty Images）

4強

法國2：0摩洛哥

法國於4強擊敗摩洛哥。（Getty Images）

與阿根廷相比，法國的晉級路相對順風順水，除了最後一場分組賽以0：1不敵突尼西亞（當時已篤定出線），其餘比賽皆表現對辦，具王者風範。除了主將麥巴比，基沙文今屆表現亦贏盡球迷掌聲，基奧特同樣演出可人，殺入決賽極具說服力。

世界盃決賽，法國鬥阿根廷。（Getty Images）