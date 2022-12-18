阿根廷對法國世界盃決賽　美斯迪馬利亞各建一功（持續更新）

撰文：李思詠 顏銘輝
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世界盃決賽，阿根廷暫時領先法國2：0。

【23：37】36分鐘，阿根廷從後場右路策動反擊，當時仍身處中線以後的美斯接應隊友的向前傳球，彈往右路邊線給祖利安艾華利斯。艾華利斯第一時間斜傳上去，阿歷斯麥亞里士打高速插上接應，面對祖利斯古迪的包抄。麥亞里士打在禁區邊傳中至左路，無人看管的迪馬利亞射入。

美斯在23分鐘射入12碼，阿根廷領先1：0。（Getty Images）

【23：23】21分鐘，迪馬利亞左路近底線突破，一扣過了奧士文尼迪比利入禁區，迪比利踢跌迪馬利亞，球證判12碼。23分鐘，美斯冷靜射入12碼，阿根廷領先1：0。美斯今屆累積6個入球。

美斯成為史上首位在單屆世界盃分組賽、16強、8強、4強及決賽都有入球的球員。

美斯慶祝入球。（Getty Images）

【23：20】20分鐘，法國進攻左路近底線獲得罰球，基沙文斬入禁區，基奧特力壓迪馬利亞一頂高出。

【23：17】17分鐘，阿根廷前場反擊，利用右路進攻，美斯送直線予迪保羅，迪保羅打算傳中回給美斯，但美斯控不到，迪馬利亞趕到，一腳炒高。

【23：09】8分鐘，阿根廷再有遠射機會，迪保羅的射門被華拉尼擋出底線。

【23：05】5分鐘，阿根廷較主動，嘗試靠迪馬利亞的左路突破，阿歷斯麥亞里士打在偏左禁區頂起腳試射，雖然勁度十足，但角度欠奉，洛里斯一抱入懷。

【23：00】阿根廷對法國的世界盃展開。

世界盃決賽阿根廷對法國正選陣容。（01美術製圖）

比起上場4強以3：0淘汰克羅地亞，阿根廷的正選作出1個調動，老將迪馬利亞頂替里安度柏利迪斯打正選。

賽前遭病毒感染襲大軍的法國，今場可以排出完整的正選，比上場4強贏摩洛哥2：0有兩處變動，烏柏美卡奴及拉比奧特復任正選，伊巴希馬干拿迪及尤索夫科芬拿退居後備。

阿根廷隊長美斯賽前熱身。（Getty Images）

阿根廷正選陣容（4-4-2）：

門將：23達米安馬天尼斯
後衛：26拿侯爾盧斯路、13基斯甸羅美路、19奧達文迪、3達利亞費高
中場：11迪馬利亞、7迪保羅、24安素費南迪斯、20阿歷斯麥亞里士打
前鋒：10美斯、9祖利安艾華利斯

法國前鋒麥巴比熱身。（Getty Images）

法國正選陣容（4-2-3-1）：

門將：1洛里斯
後衛：5祖利斯古迪、4華拉尼、18烏柏美卡奴、22迪奧靴南迪斯
防中：8曹亞文尼、14拉比奧特
攻中：11奧士文尼迪比利、7基沙文、10基利安麥巴比
前鋒：9基奧特

伊巴謙莫域、保羅普巴、馬克龍及恩芬天奴入場觀看世界盃決賽。（Getty Images）
西班牙名宿卡斯拿斯帶同世界盃亮相。（Getty Images）

回顧阿根廷的晉級路

分組賽

阿根廷1：2沙特阿拉伯

阿根廷2：0墨西哥

阿根廷2：0波蘭

阿根廷首戰不敵沙特阿拉伯。（Getty Images）

16強

阿根廷2：1澳洲

阿根廷於16強擊敗澳洲。（Getty Images）

8強

阿根廷2：2荷蘭（互射12碼4：3）

阿根廷8強擊敗荷蘭。（Getty Images）

4強

阿根廷3：0克羅地亞

阿根廷4強技術擊倒克羅地亞。（Getty Images）

阿根廷在首場分組賽不敵沙特阿拉伯，爆出驚天大冷門，掀起今屆世界盃第一個高潮。球隊此後極速收拾心情，過關斬將，在淘汰賽的表現一場勝過一場，美斯之登峰造極更令全球球迷讚嘆。他的球技、經驗和決心，讓外界一致期待他能一圓捧盃夢，為「球王」之名畫上完美句號，他亦早已明言，今屆是他最後一次世界盃。

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回顧法國的晉級路

分組賽

法國4：1澳洲

法國2：1丹麥

法國0：1突尼西亞

法國於分組賽未受考驗。（Getty Images）

16強

法國3：1波蘭

法國16強輕勝波蘭。（Getty Images）

8強

法國2：1英格蘭

法國於8強力克英格蘭。（Getty Images）

4強

法國2：0摩洛哥

法國於4強擊敗摩洛哥。（Getty Images）

與阿根廷相比，法國的晉級路相對順風順水，除了最後一場分組賽以0：1不敵突尼西亞（當時已篤定出線），其餘比賽皆表現對辦，具王者風範。除了主將麥巴比，基沙文今屆表現亦贏盡球迷掌聲，基奧特同樣演出可人，殺入決賽極具說服力。

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世界盃決賽，法國鬥阿根廷。（Getty Images）

卡塔爾世界盃2022決賽有沒有免費直播？

有，Viu TV將於12月18日晚上11時免費直播。

歷來有沒有球隊於世界盃衛冕？

有，包括1934和1938的意大利，以及1958和1962的巴西。

世界盃
2022年卡塔爾世界盃
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