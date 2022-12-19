世界盃︱法國前鋒麥巴比極速傳說　段速每小時38公里仲快過保特？

世界盃決賽阿根廷對法國，上屆冠軍半場落後0：2，至80分鐘麥巴比97秒內梅開二度為法國扳平，他的奔跑速度再次令世人驚嘆。

毫不意外的是，麥巴比是今屆世界盃跑得最快的球員，他的速度甚至被拿來與已退役的100米短跑世界紀錄保持者保特（Usain Bolt）相提並論。



麥巴比的速度令人驚嘆。（Getty Images）

麥巴比極速傳說

法國在決賽表現雖不似預期，但當麥巴比在比賽尾段「睡醒」，每次引球推進都帶來極大威脅，連同加時所入的一球，麥巴比包辦法國所有入球，成為繼1966年英格蘭射手靴斯以來，史上第二位能在世界盃決賽中大演帽子戲法的球員。

「麥總」的高速令對手後衛防不勝防，他在16強法國3：1勝波蘭一仗，曾錄得時速35.3公里段速，與同為巴黎聖日耳門（PSG）效力的隊友、摩洛哥守將夏基美對克羅地亞一仗錄得的速度相同，並列速度榜冠軍。

麥巴比2019年在PSG對摩納哥錄得時速38公里：

段速快過保特？

麥巴比在分組賽對丹麥一仗，也曾錄得時速35.2公里，一般後衛面對他只有「食塵」份兒。在今屆世界盃之前，他的速度已快得被人拿來跟牙買加飛人保特比較，全因他在2019年在PSG對摩納哥一仗，曾錄得驚人的時速38公里段速。

由於保特2009年創出9.58秒100米世界紀錄時，平均時速為37.58公里，因此當麥巴比創下時速38公里段速，推算下來他跑100米只需9.49秒，便被人拿來聲稱「麥巴比快過保特」。這說法其實並不正確。

保特2009年創出9.58秒百米世界紀錄，已今未被打破。（Getty Images）

第一，兩人的距離並不相同。保特跑足100米，而麥巴比的段速其實只跑了約40.575米；第二，麥巴比的段速只計算他奔跑過程中最高速度的一段，而保特是100米整段距離的平均速度。因此，麥巴比必須跑足100米維持同一高速，才能以9.49秒完成100米，現實中並不可能。

體育網站GiveMeSport記者Kobe Tong曾推算，麥巴比跑100米大概需要10.43秒，那仍是一個相當快的速度，較保特的9.58秒世界紀錄相差0.85秒、大約落後這位一代飛人約8米左右。如果以2020東京奧運100米飛人得主積及斯的9.80秒來比較，麥巴比更只落後0.63秒。

麥巴比雖然未能跑得快過保特，但這速度已令所有後衛苦不堪言。上屆為法國射入4球再度捧起大力神盃，今屆攻入8球獲得金靴獎，法國最後縱只差半步未能衛冕，麥巴比的演出在不少球迷心目中已奠下新一代球王地位。

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