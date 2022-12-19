世界盃︱美斯封王無忘老友　阿古路穿上阿根廷球衣高呼：我愛你

世上有種友誼叫美斯（Lionel Messi）與阿古路（Sergio Agüero），前者領阿根廷世界盃封王，阿古路即使已因心臟病退役，重要關頭仍回到阿根廷陣營和美斯身邊相陪，見證對方生涯最重要一戰。

當美斯「黃袍加身」，被卡塔爾國王披上當地傳統罩袍，以隊長身份捧起大力神盃，阿古路笑得比老友更開心，他換上阿根廷19號球衣讓美斯騎在身上，在社交媒體發文時一再向美斯高呼：「我愛你」。



阿古路讓美斯「騎牛牛」一幕，勢必成為經典。（Instagram）

國家隊結緣 球會有緣無份從未合作

阿古路與美斯自2005年世青盃相遇、相知，儘管從未效力同一球會，聚少離多，但他們友誼不變，每次國家隊比賽，兩人都是同房共宿。當年美斯及阿古路還是青澀少年，一起被徵召至U20阿根廷國家隊，準備到荷蘭參加世青盃。

美斯及阿古路的組合幫助阿根廷在世青盃大殺三方，贏得冠軍，之後到2008年的北京奧運，兩人又再在大賽合作，攜手贏得男足金牌。過去十多年，阿古路由獨立隊去到馬德里體育會，再到曼城，而美斯則長效巴塞隆拿，至2021年夏天阿古路一心轉戰魯營與老友首度在球會聯手，不料美斯終轉投巴黎聖日耳門。二人這一錯過，便成永遠——阿古路不久後便因心臟病被迫提早退役。

兩人未做過球會隊友，分開的時間肯定比共聚多，但他們的感情隨時間增長愈來愈好，情若手足。每次回到阿根廷國家隊，兩人也是同房，到阿古路提早退役，美斯自此再沒有室友，在國家隊酒店只會孤身一人。

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阿古路：「我們猶如一對老夫老妻」

阿古路兩年前曾形容，「我們由17歲開始已經常在一起，現在我們已經32歲和33歲，猶如一對老夫老妻。」他宣稱「美斯時常在抱怨」，憶述：「有時我們在下午操練，晚上7時半抵達酒店。Leo（美斯小名）一到埗便要立即洗澡，而我換上內衣拿着手提電話在房內踱步。（距離集合時間）還有半個小時，他開始說：『看，我們9時要去吃飯。』」

「我繼續在房內行來行去，然後氣氛開始變壞：『喂笨蛋，只有10分鐘剩，我們總是遲到。』」阿古路笑言，美斯不喜歡最後關頭才剛好趕到。

美斯與阿古路在國家隊同房多年，更曾上載對方「床照」。（Instagram@leomessi）

【「老夫老妻」美斯與阿古路】（按圖放大）

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首個不在一起的大賽也要在一起

今屆世界盃是二人不在一起的首個國際大賽，阿古路當然沒有放下美斯，8強擊敗荷蘭後加入阿根廷慶祝大軍，4強勝克羅地亞後更擔任神秘嘉賓，為美斯頒發最佳球員獎項。二人故劍重逢，再成室友，阿古路之後更在阿根廷操練中亮相，幫助球隊訓練，猶如助教一樣。

事實上，假如不是心臟病問題退役，阿古路幾乎肯定會像迪馬利亞一樣，繼續待在美斯身邊並肩作戰。驚心動魄的120分鐘、再經歷互射12碼，阿根廷與美斯終於成功登頂，功成必有你在，當阿古路走向美斯，阿根廷球王立即開心大笑，繼而送上深情一抱，彷彿世上沒有別人。

阿根廷國家隊同房13年 細說美斯與阿古路的兄弟情

美斯領軍登頂他卻已不在……

2018年世界盃阿古路穿上阿根廷19號球衣，4年後的今天，他雖不再是大軍一員，但事先已預準好一件新款阿根廷19號戰衣，與球隊一起慶祝。離開一年多，彷彿沒有別離過。美斯國家隊生涯沿途有阿古路，世界盃登頂封王一幕，當然不會例外。

阿古路興奮之情不下美斯，他讓老友「騎膊馬」坐在他身上，重演1986年阿根廷封王時隊友把馬勒當拿捧起一幕，穿上藍白戰衣的阿古路在一班阿根廷現役球員之中毫無違和感，他開心地高舉大力神盃，之後在社交媒體連環發文，「騎牛牛」照片他大讚美斯：「世上最佳必須贏得世界盃，老友我愛你」，到上載二人合照時，阿古路再說一次：「世上最佳，老友，你是最好的，我愛你。」

這張合照，令人不無感慨。回想起2008年北京奧運二人為阿根廷贏得金牌，以為他們會一路為阿根廷橫掃大賽獎牌，誰知這對頂級前線組合直到2021年美洲國家盃才在成年隊「開齋」，如今2022年世界盃阿根廷終於封王，阿古路已不再是大軍一員。

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