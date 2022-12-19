十五人欖球｜港隊U19亞錦賽團結達成七連霸　奪世青欖球盃資格

香港男子欖球隊周日（18日）出戰U19男子十五人欖球亞錦賽決賽，以19：12擊敗東道主中華台北，實現7連霸。今場勝利也為香港贏得明年7月在肯雅舉行的「世界青年欖球盃」（Junior World Rugby Trophy）參賽資格。



由於決賽開賽前下起大雨，球場上一片泥濘，令比賽在不利環境下更加激烈，兩支球隊在交鋒時需設法抓緊濕滑的球。

賽事環境令兩隊未能以速度進攻，港隊憑邊後衛Blake Elliot作出一個漂亮的虛假傳球，在30米外達陣，再由16歲的接鋒Cooper Wnek射入附加罰球，為港隊先開紀錄。

中華台北其後展開反撲，一直將球帶到港隊場內的5米線進攻，這亦是該隊的強項之一。中華台北的快攻奏效，球員團結一致將球一路推至達陣，可惜未能踢入附加罰球，港隊上半場以7：5領先。

香港U19男子欖球隊（藍衫）在決賽硬撼中華台北。（由香港欖球總會提供）

下半場，港隊把握中華台北進攻失誤將球踢到半場，港隊前鋒在多個階段保持球權，球最終傳予Dominic Hedley，他迅速將球交至在角落中等候的Wnek並成功達陣，加上射入附加罰球，港隊在比賽還剩25分鐘時，把領先優勢擴大至14：5 。

中華台北隊奮起力追，惟港隊防守未因領先而變得鬆散，因此對隊久久未有得分機會。直至港隊出現短暫失誤，對手再次成功達陣並射入附加罰球，在最後15分鐘內把分差縮窄至兩分。

港隊攻守俱佳，成功在U19十五人欖球亞錦賽達成7連霸。（由香港欖球總會提供）

僅10課備戰 團結爭勝

隨後兩軍展開追逐戰，直至球証判給港隊一次鬥牛。港隊再發揮團結的進攻和良好的傳球技術，由傳接鋒Camill Cheung助攻Elliot，再由翼鋒James Kee達陣。雖然未能射入附加罰球，但港隊將比分再拉開至19：12 。中華台北進攻未能再得手，港隊最終奪冠而回，達成亞洲錦標賽7連霸。

香港U19青年軍教練Logan Asplin坦言：「這是一場艱辛的戰鬥，傾盆大雨和後期太陽暴曬，就像一天經歷了四季一樣，這對身體造成很大的負擔，但球員們能夠適應這種情況是件好事。」

港隊雖然僅作10場訓練，Logan Asplin仍率領球隊取得冠軍，他對球員表現感自豪，「球員之間的情誼和關係，是最令人印象深刻。他們沒有過於自負，即使他們的年齡不同，也來自不同背景、學校，但他們之間的凝聚力很強，一起為香港打出好成績。」