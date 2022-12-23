英超特攻｜利物浦傷疲盡起　Big 6中最少人戰世盃　衝擊前四有望

世盃完結英超隨即回歸，說到這一個月休戰期，紅軍利物浦可能是大贏家，因為在Big 6球隊中，最少主力參加世盃的就是利物浦。雖然上半季紅軍表現乏善可陳，不過經過這一個月的休養生息，利物浦隨時在下半季穩步上揚，搶回前四位置。



利物浦陣中大名國腳不少，但大部分人的國家不是未能取得出線世盃資格，就是被排隊在大軍名單之外，在這一個月休息期間，紅軍先後到過西班牙及杜拜集訓。陣中主力如穆罕默德沙拿、羅拔圖法明奴及堤亞高艾簡達拿等人都得到充足的休息時間，目前狀態甚fit。

利物浦有望在下半季重拾勇態。（Getty Images）

又由於烏拉圭分組賽出局，所以達雲紐尼斯亦一早歸隊。此子在世盃期間已漸漸上力，走位靈活及速度高。另一受傷前鋒迪亞高祖達亦將近康復，對紅軍而言實在是如虎添翼，不幸的是，路爾斯戴亞斯再度觸傷舊患，將會缺陣一段長時間，為球隊帶來嚴重影響。

沙拿與艾簡達拿狀態一流。（Getty Images）

利物浦上周五出戰杜拜超級盃，大炒AC米蘭4：1，除取得世界盃小休期的首場勝仗外，亦顯示球員狀態理想。利物浦由沙拿、法明奴和張伯倫組成鋒線，達雲紐尼斯則先列後備，對付意甲衛冕冠軍仍綽綽有餘。

達雲紐尼斯早已歸隊，更在熱身賽上陣取得士哥。（Getty Images）

在本周五凌晨於聯賽盃出戰曼城前，正選門將艾利臣比加亦已歸隊，僅缺少防線的華基爾雲迪積克、伊巴希馬干拿迪，相信到聯賽重開之時亦可候命。利物浦如今排在聯賽第6位，但未來幾場面對阿士東維拉、李斯特城、賓福特及狼隊等賽事都有極大機會全取3分而回，所以預期紅軍將可重返聯賽榜前4位置。

拿比基達狀態亦已操起。（Getty Images）

縱使利物浦今季爭逐英超冠軍機會已微乎其微，但領隊高普必定會在下半季扭盡六任，為球隊重回前四位置取得來季歐聯資格而努力。