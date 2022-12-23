足球轉會｜C朗拿度勢簽肥約登陸沙特　掛靴後竟然仲有長糧

卡塔爾世界盃期間與曼聯解約，變成自由身的C朗拿度（Cristiano Ronaldo／又譯：C羅），下一站依然是外界焦點，盛傳沙特阿拉伯是他下個目的地。西班牙《馬卡報》透露，C朗與沙特球會即將簽下一紙長達7年的「肥約」。



當C朗拿度變成自由身後，縱然不乏有關他的轉會消息，但大多是被拒絕的，就如德甲法蘭克福高層爆料，曼聯曾經向他們推銷C朗，更直言「感覺他們向每間有歐聯資格的球隊都兜售C朗」。

早前返回皇馬基地操練的C朗，曾經傳出有意以低價回巢半季，當然再「食檸檬」，似乎沒有歐洲豪門對C朗有興趣，他只好轉移目標，由歐洲變成亞洲，沙特阿拉伯球隊艾納斯（Al-Nassr）已多次傳出無限接近C朗。

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經常傳出C朗拿度有關的轉會消息，但似乎沒有太多歐洲球會對他有興趣。（Getty Images）

西媒爆沙特球會開7年肥約

葡萄牙在世界盃16強淘汰瑞士後，C朗曾經公開否認與艾納斯已達成共識，但消息依然傳過不停。西班牙《馬卡報》透露，37歲的C朗將與艾納斯簽下一紙7年的合約，直至2030年，難道C朗踢到45歲才退休？

根據《馬卡報》消息，C朗的合約分為兩部分，球員合約年期為兩年，直至2024年。另外5年合約，C朗將會成為艾納斯的球會大使。與其說是艾納斯的球會大使，應該說成沙特的大使更準確，因為他其中一個職責，就是協助沙特阿拉伯與埃及及希臘爭取2030年世界盃的主辦權。

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C朗有機會再度在世界盃現身，卻是以不同的身份。（Getty Images）

沙特誠意十足 C朗掛靴後仲有人工加

沙特出手當然有誠意，這紙7年的「肥約」，當C朗結束球員生涯後，據報他擔任球會大使更會加人工，每年獲得1.75億英鎊的薪金，以金錢角度出發，C朗也沒有太多理由說不。艾納斯方面已經為C朗來臨作好準備，解僱隊中3名球員，更把7號球衣騰空。

根據外媒報道，C朗與家人正在杜拜，等待合約完成即可轉赴沙特。C朗當然不會浪費時間，周四（22日）連發兩個限時動態，展示兩張在泳池及桑拿赤裸上身的自拍，繼續保持狀態。

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