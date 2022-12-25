廣東省運會U15假波案 16人受罰局長遭免職 中紀委：剎住踢假球
撰文：高詩琦
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今年8月的廣東省第十六屆運動會（省運會）男子足球U15決賽爆出假波事件，中共中央紀律檢查委員會在平安夜宣布調查結果，共16人遭重罰。
這場省運會U15男足決賽由廣州隊對清遠隊，最終廣州以5：3獲勝，但賽後在網上廣傳的比賽片段，卻惹來假波爭議，因清遠隊球員在領先之下、在換人後明顯踢得消極，包括輸十二碼、不回防等，最終遭反勝。
當時片段廣傳後，在網上引起熱烈討論，有網民直言：「中國足球哪有希望」、「才15歲的孩子真讓人心寒」，當時中國足協表示會啟動調查程序。
相隔4個多月後，中紀委終於公布「省運會男子U15事件處理結果」，共有16人受罰，當中六人遭免職，包括廣東省體育局局長王禹平，他同時遭「給予黨內嚴重警告、政務記大過處分」，另外副局長雷檢軍同遭免職。
文末寫道：「要弘揚中華體育精神，抓好足球行風建設，以零容忍態度查處操縱比賽等嚴重違反賽風賽紀行為，堅決剎住踢假球等歪風雅氣，促進足球事業健康有序發展。」
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