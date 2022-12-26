世界盃2022回顧︱編劇也作不出的奇幻　C朗褲襠,12碼點到神秘病毒

世界盃2022曲終人散，卡塔爾不足一個月的奇幻旅程，既留下美斯為阿根廷圓夢封王的童話，也載入一些不可思議的畫面和故事。

事後回看，大家很可能都想知道，當時他們到底發生了什麼事？



1. C朗在褲襠左摷右摷再放入口

，C朗拿度比賽期間突然伸手入褲襠，再將找的東西放入口中。（01美術製圖）

世界盃H組分組賽葡萄牙對加納，C朗拿度比賽期間突然做出一連串令人百思不得其解的動作——他將左手伸入褲襠、在私處附近狂摷，一度用右手輔助，大約用上5秒時間，終拿出想找的東西，繼而立即放入口中。

網民好奇C朗究竟把什麼放入口中，也有球迷認為此舉十分不雅，「我究竟看了什麼？」，據《The Athletic》引述葡萄牙足總回覆，他們確認C朗只是食香口膠，而非其他食物。不過究竟C朗為何要把香口膠藏在該位置，再從容地將它放入口，仍然是一個謎。

2. 法國隊爆發神秘病毒

世界盃戰至最後階段，法國卻接連受神秘病毒侵襲。（01美術製圖）

法國隊身為上屆冠軍，王牌前鋒麥巴比（Kylian Mbappe）狀態大勇下，被視為今屆另一冠軍熱門。他們由分組賽到淘汰賽一路順風順水，直到準決賽對摩洛哥前，卻突然爆出神秘病毒——先是中場拉比奧特和中堅烏柏美卡奴染病，之後連翼鋒京士利高文也感不適。

法國大軍立即以隔離措施避免更多人受感染，2：0挫摩洛哥入決賽，惟決賽對阿根廷前夕，輪到華拉尼及干拿迪一對中堅同出現感冒症狀。病毒不僅出現在球隊中，連許多在多哈採訪的法國記者都病倒，France24記者Romain Houeix稱：「很多法國記者的狀態都很差，大家都已病了一星期，我們也不知道那是什麼（病毒）。」他認為，在世界盃沒有任何檢測要求之下，大家或是受新冠病毒感染：「很多人都說喉嚨痛，而且沒做（新冠病毒）檢測；也有人認為是中東呼吸綜合症。」

一眾染病球員極速康復，決賽前一課操練全員復出，然而到決賽當日，整隊法國均不在狀態，上半場詭異地未有任何一次射門，連麥巴比也彷似失蹤人口一樣，情況一如1998年世界盃決賽巴西與朗拿度突然失準。法國隊足足沉睡了接近80分鐘才甦醒，直到麥巴比97秒內梅開二度「救世」，加時後法國又打回原形，再度落後，然後又一次由麥巴比扳平。互射十二碼終告敗陣，主帥迪甘斯終承認球隊受病毒纏繞陷入困境。

可是至今仍不知道到底那神秘病毒是什麼——新冠肺炎（Covid 19）、中東呼吸綜合症（MERS）或是其他病毒？法國隊決賽之敗又跟這神秘病毒有多大關連？相信就如1998年巴西和朗拿度失準一樣，永遠不會有確實答案。

3. 紐尼斯12碼點做手腳與烏拉圭集體失常

烏拉圭與紐尼斯在今屆世界盃「集體失常」。（01美術製圖）

兩屆冠軍烏拉圭2010年曾獲得世界盃第四名，今屆雲集卡雲尼、蘇亞雷斯及紐尼斯兩代三位神鋒，滿以為至少有一番作為。不料踢落不似預期，3場分組賽過後便要執包袱，沒有留下任何精彩時刻，只遺下一堆不太光彩的畫面。

烏拉圭最後一場分組賽對加納，必須贏波才有機會出線，開賽初段已被罰十二碼，加納6位球員包圍着十二碼點避免對手「做手腳」，勇武的紐尼斯卻趁加納球員背對自己時，伸腳穿過對方胯下大力踩在十二碼點上，嘗試令該處草地凹凸不平，影響對手主射球員。加納球員發現後一起轉身把他推開，紐尼斯被球證以黃牌警告。他的小動作似乎見效，安祖阿休操刀「宴客」，烏拉圭力保不失。

紐尼斯今屆世界盃0入球0助攻。（Getty Images）

這位身價高達1億歐元的利物浦射手今屆賽事錄得0入球0助攻，最大貢獻竟來自大力狂踩十二碼點草皮企圖影響對手，還未算離奇，更令人費解的是，生涯贏盡各大獎盃的蘇亞雷斯，竟在得悉韓國2：1反勝葡萄牙後在後備席失控爆喊，大大影響士氣。

當時韓國與烏拉圭只有一個得球差距，烏軍尚有10多分鐘時間爭取入球，蘇亞雷斯卻猶如大局已定一樣號啕大哭，隊友受他影響亦萎靡不振。事實上35歲的蘇亞雷斯今屆賽事嚴重缺態，一條胖胖「水桶腰」已說明一切，他失去昔日的速度和射手觸覺，不止未能作出貢獻，身為球隊領袖，出線關鍵時刻竟率先崩潰下來。

身為烏拉圭領袖人物，蘇亞雷斯未完場已痛哭，打擊球隊士氣。（Getty Images）

烏拉圭前線三寶，蘇亞雷斯、紐尼斯各有奇事發生，就連平日「最正常」的卡雲尼，也在補時被絆跌未獲12碼賽後暴怒，他對球證的決定相當憤怒，又未能向球證出手，惟有向場邊的VAR「出手」，一拳將VAR機掃跌。

今屆賽事烏拉圭集體失常，三大前鋒均以0入球尷尬收場，更各自發生失控離奇事，實在令人意想不到。

4. 比利時主力齊變維園阿哥

理應是爭標份子之一的比利時，陣中主力彼此互罵鬧不和。（01美術製圖）

比利時身為上屆季軍，世界排名高佔第二位，而且分組賽首仗全取3分，實在難以料到他們在分組賽已經要出局。轉捩點很可能是次仗對摩洛哥前、主將迪布尼的訪問。這位曼城中場好像吃了「誠實豆沙包」，指出比利時今屆並非爭標份子：「我覺得我們的機會在2018年，我們現在有好的團隊，但年紀大了。我們失去了部分主力球員。我們有些新球員上來，但他們未到2018年那班球員的水平，我覺得我們不是爭標分子。」

結果比利時該仗果然0：2不敵摩洛哥，賽後35歲的中堅維頓漢被問及迪布尼指比利時「太老，冇得爭」時，回應句句有骨：「我覺得我們進攻製造不到機會，我現在有很多想法，不過還是別說好了。」一會後他還是忍不住口：「總之機會不足，前面製造得不夠，幾乎是沒有。進攻踢得那樣差，可能前線太老吧。」

盧卡古在對克羅地亞一戰中，多次錯失良機。（Getty Images）

比利時傳媒《RTL Sport》爆料，指比利時不敵摩洛哥引發更衣室衝突，隊長夏薩特、主將奇雲迪布尼及維頓漢在更衣室爭執，要由前鋒盧卡古做「和事佬」分開他們。一班足球巨星突然個個變身「維園阿哥」，公開隔空指罵，即使各人之後嘗試淡化事件，看來對士氣有一定影響。

最後一場分組賽，現年29歲、在比利時陣中算是「年輕人」的盧卡古，至少糟蹋4次近門入球黃金機會，他一臉茫然地摸着頭皮，或許連他本人也不明白皮球就是踢不進網窩，比利時0：0賽和克羅地亞分組賽出局，「黃金一代」只能留下遺憾結局。

5. 戴上金鏈比賽逾40分鐘

全世界看着法國守將祖利斯古迪這條頑皮的金鏈蕩來蕩去足足超過40分鐘，球證團隊才發現情況。（01美術製圖）

球例明文規定，球員不能佩戴或穿著會構成危險的裝備或物件，包括頸鍊、戒指、手鐲、耳環等，也不准使用膠布覆蓋飾物。每逢比賽前，旁證或第四球證都會檢查球員裝備，因此幾乎沒有機會走漏眼。

偏偏狀況外的事情還是發生了——世界盃16強法國對波蘭一仗，法國守衛祖利斯古迪（Jules Kounde）戴上金色頸鏈比賽，他一邊跑，金鏈一邊晃蕩，不時用手拉開波衫，嘗試把金鏈收回球衣內，但金鏈十分「調皮」隔了不久又跑出來。

古迪戴上金鏈比賽足足超過40分鐘。（路透社）

全世界看着這條頑皮的金鏈蕩來蕩去足足超過40分鐘，球證團隊才發現情況，委內瑞拉旁證示意古迪除下金鏈，法國隊工作人員立即從後備席跑出來幫忙，花了約20秒為他脫下來，擾攘一輪，比賽才繼續進行。

古迪賽後表示戴上金鏈比賽只是無心之失，但惹來教練迪甘斯不滿。