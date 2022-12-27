英超｜阿仙奴反勝韋斯咸續居榜首　尼基迪亞不做捷西斯替代品

英超在「拆禮物日」回歸，榜首的阿仙奴首戰面對同處倫敦的韋斯咸，前主帥雲格離任以來首度現身酋長球場觀戰。

兵工廠即使半場落後一球，下半場16分鐘連轟3球反勝，繼續穩佔榜首。阿仙奴前線失去加比爾捷西斯，今仗改由尼基迪亞掛帥，即有進賬，這名23將箭頭直言不是為了取代任何人。



卡塔爾世界盃落幕後9日，英超緊接回歸，高踞榜首的阿仙奴主場鬥韋斯咸。兵工廠以「聖誕冠軍」進入下半季，惟對上5次最終也無緣捧盃，今季力爭打破宿命。

酋長球場看台出現一個熟悉臉孔，帶領兵工廠多年的雲格（Arsene Wenger）入場觀戰，亦是他自2018年離開阿仙奴後，首次返回主場。

雲格在阿仙奴地位崇高，執教期間曾3度領軍稱霸英超。昔日主帥回歸，「槍迷」們當然歡迎，更高唱「只有一個雲格」（There’s only one Arsene Wenger），向「雲爺爺」致敬。

自雲格2018年離開阿仙奴後，今次首度再現身酋長球場。（Getty Images）

有特別嘉賓現身，阿仙奴卻是先落後的一方，沙列巴落腳攔截踢中查洛保雲，球證奧利華直指12碼點，賓華馬一射中鵠，27分鐘領先1球。經過半場休息的調整後，兵工廠隨即還以顏色，布卡約沙卡接應奧迪加特傳送，近門射破法比安斯基的十指關，53分鐘扳回一城。

賓華馬上半場12碼中鵠，助韋斯咸打開紀錄。（Getty Images）

5分鐘後，馬天尼利禁區內左路窄角度起腳，法比安斯基落地稍為較慢，未能封到近柱，阿仙奴58分鐘再下一城。兵工廠其後一次配合，奧迪加特第一時間傳給尼基迪亞（Eddie Nketiah），他巧妙地轉身抽射遠柱破網，69分鐘奠定勝局，阿仙奴在16分鐘連入3球，結果以3：1反勝韋斯咸，暫時以40分鐘高踞榜首，領先次席的紐卡素7分。

馬天尼利窄角度射破對手，阿仙奴5分鐘內連轟兩球。（Getty Images）

取代捷西斯人選不用尋？ 尼基迪亞：我要做自己

阿仙奴前鋒加比爾捷西斯在世界盃期間膝部受傷，其後接受手術，料至少休息3個月，對兵工廠衝擊今季錦標無疑是一大影響，外界同時一直揣測阿仙奴會否在轉會市場尋求一名前鋒。

主帥阿迪達今仗改派尼基迪亞攻堅，這名23歲的英格蘭前鋒即有士哥，以行動證明自己也有能力。捷西斯因傷缺陣，尼基迪亞取得上陣機會，不禁令人認為這名英格蘭前鋒是捷西斯的副選，但尼基迪亞不希望如此，「我不是為了取代他（加比爾捷西斯），我是要做回自己。」

尼基迪亞轉身妙射建功，為阿仙奴奠定3：1勝局。（Getty Images）

尼基迪亞有貨交，阿迪達亦以行動表示對對方的愛意，「我賽後給了他一個大大的擁抱，他絕對值得上陣，這個入球就是他的拿手好戲。他早在上季已證明自己，當他有上陣的機會就會有入波。」

尼基迪亞簡單的一句，足證他在阿仙奴不甘於坐在後備席，加上阿迪達的認證，尼基迪亞能否把握今次機會，在阿仙奴坐穩一席位，就要看他未來的造化。

尼基迪亞賽後表現獲盛讚。（路透社）

英超拆禮物日賽果：

賓福特2：2熱刺

水晶宮0：3富咸

愛華頓1：2狼隊

李斯特城0：3紐卡素

修咸頓1：3白禮頓

阿士東維拉1：3利物浦

阿仙奴3：1韋斯咸



英超第17輪直播賽程：

英超第17輪直播賽程。（01美術製圖）

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