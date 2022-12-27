英超｜紐尼斯失機頻頻又做「大嘥鬼」　高普力撐：人生就是不公平

說起「大嘥鬼」，大家會想起誰？是盧卡古，抑或是拿達路馬天尼斯。

英超回歸，利物浦前鋒達雲紐尼斯經過對阿士東維拉一仗後，相信合資格爭逐「失機王」的寶座，全場3次黃金機會全失，今仗顆粒無收，連「大師兄」奧雲亦有話兒。



戰畢世界盃後，利物浦作客鬥阿士東維拉，沙拿開賽僅5分鐘打開紀錄，雲迪積克37分鐘再下一城。維拉下半場由奧尼屈堅斯頭槌建功，追成較接近紀錄，小將巴薩提（Stefan Bajcetic）末段推過門將補射得手，結果以3：1擊敗對手，全取3分，並以25分暫列第6位。

沙拿開賽5分鐘即為利物浦打開紀錄。（路透社）

根據戰情，利物浦前鋒達雲紐尼斯（Darwin Nunez）不乏改寫戰果的機會，單單是上半場已錄得4次射門，其中更有兩次黃金機會。維拉守將安斯干沙不慎向後場解圍，變成紐尼斯的單刀機會，他球不着地起腳，射中維拉門將奧臣的的腳部彈出。阿歷山大阿諾特完半場前主理罰球傳中，落點剛好在紐尼斯面前，他跳起凌空一射卻直接送進奧臣的懷內。

紐尼斯近門撞射，同樣被奧臣一抱入懷。（路透社）

換邊後，沙拿策動反擊，紐尼斯狂奔接應，由中圈附近殺入禁區，半單刀的情況下起腳，可惜臨門一腳未能命中目標，最終今仗顆粒無收。紐尼斯的把握力已非首次被人詬病，有網民更諷刺他為保特，「而家個感覺就好似曼聯簽咗保特咁」，更順道「寸爆」死敵，一舉兩得。

足球熱話｜達雲紐尼斯一記射門嚇親人 網民即抽水：打緊高爾夫？

如若紐尼斯把握到其中一次機會，相信紅軍將贏得更輕鬆，但高普依然力撐這名烏拉圭國腳，「他（紐尼斯）今仗發揮非常出色，人生就是如此不公平，他將會有入球，這一點我從沒有質疑過，船到橋頭自然直，一切都將會有好轉。」

英格蘭名宿奧雲（Michael Owen）的把握力在歷來英超是數一數二，由他來評價利物浦的師弟最好不過，他的想法與高普相近，「紐尼斯太粗糙，要給予他時間，他會有改善，他把握力是正常。」

即使紐尼斯連番失機，高普依然對愛將充滿信心。（Getty Images）

維拉前鋒奧尼屈堅斯（Ollie Watkins）今仗有一球進賬，賬面上比紐尼斯好，但奧雲的評語卻竟然是這樣，「屈堅斯的把握力是差」。屈堅斯在上半場初段都不乏機會，單刀與近門頭槌皆被艾利臣撲出。

英超拆禮物日賽果：

賓福特2：2熱刺

水晶宮0：3富咸

愛華頓1：2狼隊

李斯特城0：3紐卡素

修咸頓1：3白禮頓

阿士東維拉1：3利物浦

阿仙奴3：1韋斯咸



英超第17輪直播賽程：

英超第17輪直播賽程。（01美術製圖）

更多英超相關報道：