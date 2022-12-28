英超｜車路士挫般尼茅夫終止連敗　後防主將復出再傷令人擔憂

英超，車路士主場以2：0擊敗般尼茅夫，終止連敗頹勢。車路士的兩個入球都在上半場出現，夏維斯16分鐘接應史達寧的傳中，鏟射入網開紀錄。接着，夏維斯轉做助攻，在24分鐘回傳娥眉月頂，由美臣蒙特遠射建功。在世界盃前，車路士在英超3連敗，今場終於可以止血。



夏維斯鏟射入網，為車路士領先1：0。（Getty Images）

車路士贏波後，15戰得24分，排第8位，與白禮頓同分但得失球較差。離第4位的熱刺，車路士尚差6分。

這是車路士近6場聯賽首次贏波，上次在英超響勝鼓已經是10月中贏維拉。雖然車路士重振雄風，但領隊樸達憂心忡忡，因為後防主將列斯占士又受傷。這位23歲英格蘭右閘在10月膝部受傷，緣盡世界盃，休息兩個月後復出，但在53分鐘退下火線。

車路士領隊樸達表示，列斯占士受傷的是同一位置。（Getty Images）

樸達賽後表示太快去判斷列斯占士的傷勢，但他補充：「明顯地是同一（受傷）位置，所以我們都很擔憂。我們會留意住未來24到48小時的情況。他很失望，希望情況不會太差。」

車路士右閘列斯占士表現不俗，可惜下半場初段傷出。（Getty Images）

樸達祈求好運，盼列斯占士可以盡快痊癒復出，他說：「列斯占士是個世界級的球員。外人可以見的，但直至你跟他合作，你才體會到他有多麼好。他是個非常優秀的球員，適合世界上每支球隊，所以任何球隊都會掛念他。」