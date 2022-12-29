英超︱利物浦搶贏加普全靠雲迪積克？　高普：他很有潛質，信我！

今屆世界盃在荷蘭陣中表現耀眼的前鋒加普（Cody Gakpo），正式加盟利物浦，這位一直盛傳會轉投曼聯的新星，為何最終披上紅軍戰衣？答案很可能在利物浦中堅雲迪積克身上。



雲迪積克是荷蘭國家隊隊長，加普聽從他的意見隨對方加盟利物浦。（影片截圖）

聽從荷蘭大師兄的意見

加普已來到利物浦訓練基地報到，為球會拍攝加盟影片，他先「正路」地說：「來到利物浦很興奮，很期待為這家了不起的球會上陣。對我而言，這是一間能讓我顯示自己能力、嘗試幫助球隊達成更多美麗回憶的偉大球會，同時是一個持續成長的好地方。」

這個被英國傳媒吹捧為「曼聯冬窗頭號目標」的球員，下一站並非曼徹斯特，原因很可能跟一個人有關：「雲迪積克告訴我，（去利物浦）這是正確的選擇，能讓我發展成為一個更優秀球員。球會雖然很偉大，但同時也像個真正的家庭一樣，我是個住家男人（Family Guy），所以這點對我很重要。」

雲迪積克身為荷蘭國家隊隊長，對加普當然有一定影響力。（Getty Images）

「跟利物浦一切發生得很快」

雲迪積克既是利物浦後防擎天柱，也是荷蘭國家隊隊長，他所說的話對加普當然有一定影響力，尤其二人在世界盃決賽周期間朝夕相對，雲迪積克成功當上說客，幫助球會從宿敵手中搶走加普。

加普直言：「真是很趕、很忙碌，因為跟利物浦一切發生得很快……而且還是聖誕節！真瘋狂！每個認識我的人都傳訊息給我。」

加普將披上利物浦18號球衣。（利物浦Twitter）

高普：「相信我，他有巨大潛力」

成功簽入加普，雲迪積克應記一功之餘，領隊高普一番話說明，利物浦對加普並非一時衝動，「加普是個偉大球員，同時是個醒目仔（smart guy）。我們能簽入一個已認識好一段時間的球員……他是一個我們相信在利物浦會有光明前途的球員。」

高普對加普充滿信心，豪言：「相信我，他有巨大潛力（Trust me, he has huge potential）。」加普已確定穿上利物浦18號球衣，這號碼之前屬於日本前鋒南野拓實，此子去年夏天離隊後懸空至今。