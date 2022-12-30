球王比利逝世｜群星發文悼念　尼馬：比利將足球變成藝術娛樂

巴西足球傳奇比利（Pele）12月29日逝世，享年82歲。比利在球壇獲獎無數，曾帶領巴西三奪世界盃，加上掛靴後熱心公益，形象正面，廣為世人稱頌。多名現役球星都發文悼念比利，其中現任巴西國家隊頭號球星尼馬（Neymar）大讚比利對足球的貢獻，讚揚比利提升足球的地位，將它變成藝術和娛樂。



尼馬的Instagram帳號貼出比利戴着皇冠、以及他與比利的合照，悼念這位偉大的球王。他發文表示：「在比利之前，10僅是一個數字，我在生命中某時候聽過這句子，但這美麗的句子不完美。我會說，在比利之前，足球只是一項運動。而比利將之完全改變，他將足球變成藝術，變成娛樂。」

尼馬又稱讚比利在球場外的貢獻，稱：「他為窮人和黑人發聲，也令巴西變得耀眼。足球和巴西的地位因這位球王提升！他雖離去，但他的魔法仍在。比利是永遠！！」

尼馬年輕時已展示出非凡的足球天賦，與比利一樣在國內球會山度士成名，有球評家一直視尼馬為比利之後的另一個傳奇。

尼馬上月帶領巴西出戰卡塔爾世界盃，他雖在賽事期間攻入在國家隊生涯中的第77球，追平比利的紀錄，但在8強以互射12碼不敵克羅地亞出局，尼馬賽後傳出有意退出國家隊。當時病重的比利仍發聲鼓勵尼馬，稱：「你的傳奇遠遠未完。」