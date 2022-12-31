2022年十大話題球隊　英超BIG 6雄霸前列　阿根廷靠世界盃追上

在2022年，哪支是《01體育》的話題球隊？編輯總結今年稿量，排出以下10支2022年話題之最球隊！



第一位：曼聯（本年總稿量：769）

英超的曼聯擁躉多，「Haters」亦不少，加上人氣王C朗拿度的風波，由年頭擾攘到年尾世界盃，故此紅魔以壓倒性姿態成為2022年話題球隊之霸！曼聯年初由蘭歷克執教，球隊一片混亂，之後到夏天坦赫格接手，「凳都未坐暖」，C朗就扭計離隊。經歷過拒絕上陣的風波後，C朗在世界盃前更「爆大鑊」，狠批曼聯上下，最後雙方解約分手。

曼聯。（Getty Images）

第二位：利物浦（本年總稿量：418）

利物浦本身人氣高企，而且上季相當「勤力」，在各項比賽都打入決賽，贏得足總盃及聯賽盃冠軍，而在歐聯決賽則負於皇家馬德里。比賽踢得多，稿量自然也多！上季英超，利物浦跟曼城鬥到最後，以1分之差飲恨。在夏天，利物浦高價買了達雲紐尼斯，今季成績不穩，而且班主更有意賣盤。

利物浦前鋒沙拿。（Getty Images）

第三位：車路士（本年總稿量：312）

車路士在2022年的焦點，肯定是換班主！由於受到制裁，俄羅斯油王艾巴莫域治不得不放棄球會，將車路士賣盤，由美國的托德波里接手。隨班主有變，車路士高層亦大換班，例如施治離隊。托德波里接掌後，車路士大事增兵，簽入史達寧、奧巴美揚等球星。由於季初成績未如理想，車路士炒了領隊杜慈，由樸達接手。

車路士今季有新帥樸達上任。（美聯社）

第四位：曼城（本年總稿量：295）

曼城上季跟利物浦鬥到最後，以1分力壓，贏得英超冠軍。曼城在2022年的話題焦點，肯定是簽了艾寧夏蘭特回來，此子從多蒙特來投後，橫掃英超，14次聯賽上陣已經攻入20球！

曼城的夏蘭特橫掃英超。（Getty Images）

第五位：熱刺（本年總稿量：210）

英超是最受香港人歡迎的聯賽，故此英超Big 6皆能打入十大話題球隊之列。熱刺有說話多多的領隊干地，又有亞洲第一球星孫興慜，話題元素也不少。孫興慜上季英超威水，成為史上首位贏得英超神射手的亞洲人，「孫仔」年底受傷差點無法趕及世界盃復出，也是大家在世界盃前持續關注的消息。

在世界盃前的歐聯，孫興慜撞中馬賽守將的肩膊，熱刺方面證實他需要接受手術。（Getty Images）

第六位：皇家馬德里（本年總稿量：206）

皇馬打破英超Big 6壟斷，躋身話題球隊榜第6位！皇馬是上屆歐聯冠軍，而且晉級之路相當傳奇，淘汰賽接連踢走巴黎聖日耳門、車路士及曼城，幾乎每場都是扣人心弦的激戰。皇馬射手賓施馬亦靠歐聯優秀的表現贏得金球獎。

皇馬第14次贏得歐聯冠軍。（Getty Images）

第七位：阿仙奴（本年總稿量：196）

今年話題量最低的英超Big 6球隊是阿仙奴，在話題球隊榜列為第7位。阿仙奴上季已見朝氣勃勃，今季成績爆發，力壓曼城排英超榜首，成為英超的聖誕冠軍。

阿仙奴暫排英超榜首。（Getty Images）

第八位：巴塞隆拿（本年總稿量：177）

巴塞的話題焦點全在夏天，他們要不斷「撲水」去滿足西甲的財政要求，才能註冊到球員。他們變賣資產，要求高薪球員減人工，其中法蘭基迪莊的轉會風波簡直是夏天的連續劇！

經過整個夏天的追逐後，法蘭基迪莊依然留效巴塞。（Getty Images）

第九位：阿根廷（本年總稿量：164）

一年之中，球會比賽佔大部分，國際賽甚少，所以國家隊上榜絕不容易。不過，今年有世界盃，歷史上第3次奪標的阿根廷，靠住世界盃一個月的稿量，衝上第9位！由首戰爆冷不敵沙特阿拉伯，再到最後跟法國上演史上其中一場最精彩的世界盃決賽，又有美斯這位球王主角，阿根廷毫無疑問是今年國家隊之中的話題之王！

美斯為阿根廷捧起世界盃。（Getty Images）

第十位：英格蘭（本年總稿量：141）

英格蘭在香港素來多擁躉，陣中又有哈利馬古尼、哈利卡尼等球星，加上英國傳媒又落力報道英軍消息，自然多稿量。在世界盃，英格蘭的成績也不錯，打到入8強，負於法國出局。