英超｜曼聯作客鬥狼隊　大勇拉舒福特因紀律問題先列後備

英超除夕頭場，曼聯作客鬥狼隊，力爭以一場勝仗慶祝傳奇領隊費格遜的81歲生日。



曼聯周中3球輕取諾定咸森林，今仗作客鬥狼隊。上場交出一傳一射的拉舒福特，今仗竟然先列後備，主帥坦赫格確認，「福仔」因內部紀律問題而被貶後備。今仗改由小將加拿祖擔任正選，夥拍安東尼及馬迪爾攻堅。後場方面，中路繼續由華拉尼夥拍串演中堅的勞基梳爾，而世界盃後歸隊的利辛度馬天尼斯則繼續無影，並不在大軍名單中。

拉舒福特因紀律問題被貶後備，今仗仍有隨隊。（Getty Images）

開賽前夕，全場先鼓掌向日前離世的球王比利致敬。開賽早段，艾歷臣開出角球，狼隊防線走甩卡斯米路，頭槌攻門，卻省中狼隊的馬菲奧斯紐尼斯出界。狼隊的施美度後場回傳時失誤，隨即變成加拿祖的單刀機會，可惜起腳直接被荷西沙亞撲出，錯失開紀錄的機會。

狼隊正選陣容（4-3-3）：

門將：1荷西沙亞

後衛：22施美度﹑23麥斯基爾文﹑4彌敦哥連斯﹑64曉高般奴

中場：27馬菲奧斯紐尼斯﹑8魯賓尼維斯﹑28摩天奴

前鋒：11黃喜燦﹑29迪亞高哥斯達﹑10普丹斯



曼聯正選陣容（4-2-3-1）：

門將：1迪基亞

後衛：29雲比沙卡﹑19華拉尼﹑23勞基梳爾﹑12馬拉西亞

防守中場：18卡斯米路﹑14基斯甸艾歷臣

進攻中場：21安東尼﹑8般奴費南迪斯﹑49加拿祖

前鋒：9安東尼馬迪爾

