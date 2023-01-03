英超特攻｜車路士曼城雙藍之戰　穩陣精打細算

聖誕新年英超快車繼續開，周四迎來車路士主場面對曼城的大戰，雙方實力接近，勝負難料，不過近6次對賽有5次總入球少過3球，往績支持下，今仗可以精打「細」算。（球賽編號：FB5991，1月6日凌晨4時開賽，NowTV 621台直播）



兩軍在除夕及元日的聯賽均告失分，車路士在英超復賽首仗以2：0輕取般尼茅夫，止住了世界盃前連敗3仗的頽勢，滿以為上場作客諾定咸森林可手到拿來，豈料史達寧幸運門前「執死雞」後便無以為繼，進攻組織凌亂，全場僅錄得2次中目標射門下，只能與森林打成1：1平手。

車路士攻力疲弱，夏維斯（左）在英超只入了4球，已是球隊的聯賽神射手。（Getty Images）

車路士前線不乏好手，奧巴美揚、夏維斯、史達寧、基斯甸普列錫等可鋒可翼，中場美臣蒙特也擅長後上入楔，只是領隊樸達暫時還沒找到最佳的進攻套路，因此攻力疲弱，在英超僅入了20球，是聯賽前10位中入球最少的一隊，比射手榜佔先的曼城神鋒夏蘭特還少入一球。猶幸在堤亞高施華領導的防線還算穩固，車路士在聯賽只失18球，僅次紐卡素、阿仙奴及曼城位列第4。

曼城面對這類守強攻弱的球隊，不時會失分，上仗主場迎擊下游的愛華頓便只能打成1：1，今季也曾賽和維拉及哥本哈根。面對「拖肥糖」囤積兵力在防線的戰術，「藍月亮」雖有超過七成的控球率，但中目標埋門僅得3次，今場作客防守更強的車路士，恐怕又會出現老鼠拉龜的狀況。

曼城神鋒夏蘭特（右）毋須征戰世界盃，養精蓄銳下，近3仗均有入球。（Getty Images）

在巴西老將堤亞高施華（左）帶領下，車路士的防守尚算穩健，聯賽僅失了18球。（Getty Images）

就對賽往績來說，車路士與曼城近6場在歐聯、英超、聯賽盃等不同賽事對碰，各勝3場，但總入球卻有5次少於3球，充分反映兩軍對戰的比賽風格，今場穩開總入球「細」。

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