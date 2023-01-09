01球評｜樸達重建球隊返定被炒快？　車路士擺脫不了的無限輪迴

車路士在英格蘭足總盃第三圈作客曼城，慘敗4球出局，在場近8000名的「車迷」怒吼：「我們曾經擁有『超級杜慈』！」，以說話向現任主帥樸達抗議，名宿拿保夫更呼籲再度易帥。

過往在「油王」艾巴莫域治旗下的車路士，只要戰績有差池，動輒就會炒領隊，所以車路士主帥這份工絕不易做，如今班主變成托德波里。倘若這名美國班主一改傳統，留用樸達的話，他又可以給予他多少時間呢？



車路士近7場輸5場，愈踢愈頹。（路透社）

車路士3日內兩鬥曼城，結果在足總盃慘敗4球出局。車路士在近7仗中吞下5場敗仗，巧合的是，其中3次同樣來自「藍月亮」。

車路士球迷在看台上發洩不滿，高呼「我們曾經擁有『超級杜慈』！」早在樸達去年9月接掌時，「車迷」早已對杜慈念念不忘，在樸達首戰領軍已經出現「樸達Out」的聲音。車路士最近頹勢，令球迷們更加想念前主帥。

英格蘭足總盃｜車路士慘敗 樸達下台聲音不絕 球迷念昔日主帥

車路士又輸一場，樸達的壓力愈來愈大。（Getty Images）

我明白大球會需要成績，但他（樸達）需要更多時間，他早已在白禮頓證明自己。 哥迪奧拿

曼城主帥哥迪奧拿賽後維護樸達，直言對方早證明自己能力，正如上輪在英超交手，車路士踢出部署，封鎖夏蘭特及迪布尼兩大主力，可惜依然落敗而回，哥帥該仗賽後已稱讚對方。縱然未能贏波，但該仗至少證明樸達的戰術及調兵遣將問題不算大。哥迪奧拿強調，希望班主托德波里要更有耐性，不要如此短時間判樸達「死刑」。

01球評｜車路士踢出了部署還是輸波 領隊樸達離炒魷還有多遠？

哥迪奧拿賽後以自身例子力撐樸達。（Getty Images）

對樸達有耐性 時間要幾長？

樸達至今上任不足4個月，確實難以在如此短時間內「執靚」球隊，外界也認為車路士方面要更多有耐性，給予樸達多一點時間，但問題是，時間的多少。

樸達上季帶領白禮頓有聲有色，踢出獨有風格外，季初演出有驚喜，曾經打入前四，即使隨後戰績回落，但依然能夠穩守聯賽榜的上半版衝線，創下白禮頓在英超史上的最佳成績，這個第9名絕不失禮。

樸達領白禮頓以第9名完成，創下球會史上最佳成績。（資料圖片／Getty Images）

正正因為樸達在白禮頓的出色表現，令他跳入豪門，執教「BIG 6」。翻查樸達的執教往績，他在2019年夏天接掌白禮頓，連續兩季只能在護級線上過關，以15位及16位完成聯賽。直至2021/22球季，成績才漸入佳境。

若以這往績而言，樸達需要兩季時間「大執」球隊的話，問題在於新班主托德波里有否這種耐性。樸達只是執教4個月，或許如今依然是在觀察期，但他的耐性能否延續一季，甚至兩季？

樸達有能力，但要時間「執靚」隊波。（Getty Images）

托德波里非善男信女 炒人唔眨眼

有付出，當然希望有回報。托德波里大開水喉，入主車路士後十分豪爽，上年夏天斥資2.6億鎊增兵。投入愈多，期望自然大，單以現時成績來說，難言成功。

「油王」炒人，手起刀落，托德波里也並非善男信女。根據英國傳媒透露，當時決定解僱杜慈時，僅在一個10分鐘的會議內決定，即使求情也沒有用，連與球員道別的機會都沒有，與艾巴莫域治對比，有過之言無不及。究竟樸達會否與杜慈落得相同的下場呢？

托德波里大開水喉，如今這個戰績，他又是否滿意？（資料圖片／Getty Images）

難道車路士擺脫不了主帥如輪轉？

除了耐性有限，車路士經常易帥，某程度上也與戰績有關。易帥後，車路士往往有反彈，更偶有斬獲，最成功的例子必定是迪馬堤奧（Roberto Di Matteo），而杜慈也是其中一個成功例子，但同樣遭到用完即棄。

若然托德波里決定解僱樸達的話，可以證明車路士「毋忘初心」，延續當年油王創下的傳統，主帥如輪轉。若然此事成真，無論是油王或是托德波里，車路士依然是車路士，依然擺脫不了戰績差即炒人這個循環。

車路士炒領隊即反彈，迪馬堤奧就是最佳例子。（資料圖片／Getty Images）

英超第20輪直播賽程：

英超第20輪賽程直播賽程。（01美術製圖）

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