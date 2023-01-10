羽毛球．大馬賽︱謝影雪傷癒後出　混雙鄧/謝配鬥足三局驚險出線

香港羽毛球代表新一年即在1月出戰三站世界巡迴賽，第一關便是超級1000級別的馬來西亞公開賽。混雙組合謝影雪／鄧俊文首仗便要面對實力不弱的蘇格蘭組合麥法臣（Julie Macpherson）／賀爾（Adam Hall），陷入苦戰。



港隊混雙組合謝影雪／鄧俊文在馬來西亞公開賽首圈贏得驚險。（資料圖片／Getty Images）

今仗是謝影雪去年底受創後，「鄧謝配」國際賽復出第一擊，首局初段雙方爭持不下，5：5平手後謝影雪／鄧俊文雖一路領先，但被蘇格蘭組合追平14：14。關鍵是15：15之際，港隊組合連取兩分，之後優勢一路帶到局尾，鄧謝配以21：18先取首局。

麥法臣／賀爾落後下，次局奮勇作戰，早段開始已佔上風，一度拉開至10：4的6分差距。今次輪到鄧謝配力追，中段發力戰至13：13，打成15：15後更連贏3分，一度反超前3分。不過蘇格蘭組合韌力驚人，追至19：19後再連拿兩分，以21：19追平局數。

蘇格蘭混雙組合麥法臣／賀爾韌力驚人。（資料圖片／Getty Images）

決勝局雙方比分緊咬，得分梅花間竹，麥法臣／賀爾中段以10：6、12：8兩度拉開至4分，不過鄧俊文與謝影雪沒有放棄，逐分逐分追上，終在15：15追成平手。

局尾港隊稍佔優勢下，雙方19：19再度平手，緊張關頭鄧／謝配連取兩分，以21：19再取一局，驚險拿下比賽出線。

伍家朗在2022年馬來西亞大師賽曾獲亞軍，成為他上季最佳成績。（Getty Images）

比賽級別簡介：

羽毛球世界巡迴賽分為5個級別，由低至高分別是：超級100、超級300、超級500、超級750及超級1000，不同級別最主要的分野在於兩方面：排名積分及獎金多寡，賽事級別越高，球手參賽可獲得的積分及獎金越高。另外，750及1000賽不設外圍賽，每項目僅限32名單打球手／雙打組合參加；較低級別賽事則有機會設外圍賽。

以1月三站賽事為例，馬來西亞公開賽（超級1000）的總獎金為125萬美元，每個項目冠軍可獲12000分排名積分；印度公開賽（超級750）總獎金為90萬美元，每項冠軍可獲11000分；而印尼大師賽（超級750）總獎金為42萬美元，每項冠軍可獲9200分。也因如此，賽事級別越高，越能吸引排名高的球手參賽，畢竟現在比賽數目眾多，高手們都會將時間、體能投資在值得的賽事。

參賽港將及首圈對手：

電視直播：

馬來西亞公開賽——Now TV 670/671台設直播，其餘兩站待定。