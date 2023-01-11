女足專題︱阿仙奴球迷「集體失戀」　諾比思離隊感受女子足球魅力

過去一星期，阿仙奴女足球迷經歷一次「集體失戀」——效力12年的副隊長諾比思（Jordan Nobbs）離隊，轉投阿士東維拉。

球圈人來人往，球員轉會猶如家常便飯，仍在發展中階段的女子足球更是如此：牽涉轉會費用金額遠較男子足球少，敵對球會之間包袱也輕得多，球員可在曼聯與曼城，阿仙奴與熱刺，利物浦與愛華頓，甚至多間倫敦球會之間游走，而且合約年期亦短得多，不少都需要每年續約。

正因如此，諾比思與阿仙奴一起的黃金12年，更加彌足珍貴，而這只是她今次離別格外令人感到傷感的最表面原因。



諾比思離開效力12年的阿仙奴，轉投阿士東維拉。（Twitter）

從5歲開始愛上足球，看着電視畫面內22個男子你追我逐，當中的技藝、速度、戰術和激情，曾是筆者對足球的唯一理解，並因而錯誤認定體能和速度有所不及的女子足球是次一等的產物，興趣缺缺。然而一如女子網球、排球、籃球等其他球類運動，只要你願意深入了解，女子足球自有引人入勝之處，由球場內延伸到場外，忽然沉迷其中何其容易，諾比思也許是不少人「入坑」的原因。

只有158cm身高，身型也不健碩，由一開始她已自知缺點，較任何人更努力，有些事情不是單靠努力可以達成，偏偏諾比思就是可以。

諾比思個子小小，但腳力驚人，不時射入世界波。（Getty Images）

阿仙奴傳奇小巨人

女足急速發展，只不過是近十數年的事，2010年3月女子英超聯（Women’s Super League, 簡稱：WSL）成立，諾比思母會新特蘭當年重返頂級聯賽，憑布朗絲（Lucy Bronze）、諾比思、史坦妮科夫（Lucy Staniforth）、史度絲（Demi Stokes）一班日後當上大國腳的年輕女將，在12支球隊中獲得第5名。最難得的是，當時實力遠勝各隊的阿仙奴，那季唯一敗仗便是來自新特蘭，17歲的諾比思以一入球一助攻，領軍2：1擊退近乎無敵的巨人。

可惜的是，新特蘭申請加入WSL失敗，直接導致球隊星散。當時女足仍處於未全面職業化年代，追隨女足多年的阿仙奴球迷網誌Arseblog版主Tim Stillman形容，諾比思生涯初期球隊每星期只會一起訓練兩次。回看她生涯初期的照片，胖胖的有點嬰兒肥，加盟阿仙奴後很快變成鋼條身型，練習場上較任何隊友都要努力，因為她渴望盡快追上隊中一班神級隊友，日後成為傳奇的一部分。

2010年穿上英格蘭戰衣參加U20世界盃的諾比思，胖胖的有點嬰兒肥。（Getty Images）

她在女槍手頭兩季順利贏得兩屆WSL冠軍，個子小小，在場上卻如電兔一樣永不言倦，比賽尾段當所有人都慢下來，她依然能夠憑速度助攻助守；年紀輕輕，膽子不小，觀眾總是聽到她在場上高聲指揮一班年紀較她大的隊友。最令球迷如癡如醉一點，當然是她數之不盡的「世界波」——由罰球、遠射以至禁區邊任何位置，諾比思都有本事在毫無預兆下將皮球送入網窩。

她總是如此耀眼，立即榮登阿仙奴球迷寵兒，還有場外因素。WSL成立初期，平均只有600、700球迷入場，很少超過1000人。阿仙奴女足要跟球會青年軍及非聯賽球隊波利咸活特（Boreham Wood）共用主場Meadow Park，那兒距離倫敦市中心 Charing Cross足足19公里。女足球員大都很珍惜支持者，諾比思是箇中表表者，親切對待每個球迷，對合照、簽名要求一直來者不拒，她與球迷之間的深厚連結，並未隨女足愈來愈受歡迎而減退，比賽前後依然預留時間跟球迷互動。

諾比思一直無比珍惜球迷支持。（Getty Images）

當投入大量資源的車路士和曼城女足冒起，諾比思堅守在阿仙奴。年少成名的她早已奠定國家隊正選地位，2015年只有22歲已獲委任為副隊長，隨隊長賀頓（Steph Houghton）領軍戰世界盃，女三獅獲得第三名，後大腿筋傷患下諾比思只曾在分組賽上陣一場。

滿以為日後尚有大量大展拳腳機會，不料2018年膝部前十字韌帶（ACL）重創，錯過2019世界盃，到2022歐國盃前夕，再度因傷緣盡大賽，她在看台上見證隊友首度封后，興奮的同時亦不無遺憾。

屢受傷患困擾，諾比思在阿仙奴漸漸失去正選，踏入30歲，必須考慮前途問題，畢竟接連錯過世界盃和歐國盃，2023世界盃說不定是她披上英軍戰衣最後機會。12年在女足世界幾乎像一世紀那麼長，她深愛阿仙奴，不希望離開，當球隊已沒有她的位置，終不得不放手。

別離一刻她深情寫下一封長達5張A4紙的情書，開首她便寫道：「回想當初加盟阿仙奴，發夢也未想過這裏會是我未來12年的家。我永遠不會忘記加盟的第一天：離開我深愛着的新特蘭，但當我一來到阿仙奴，便跟爸爸說：『這正是我想去的地方。』」看到設備完善的訓練場，一班仰慕已久的隊友，她知道自己作出正確選擇，來到一個培育她當上頂級球員的地方。

諾比思告別阿仙奴的情書：

12年來，阿仙奴男子隊的8號球衣已四度易主，由拿斯尼、阿迪達、艾朗藍斯、施巴路斯交到奧迪加特手上，女子隊只有諾比思一人。她在信末寫道：「對我來說，離開阿仙奴從來不易，一定會很傷感，但我知道自己可是昂首離開，因為我從未有一刻沒有為球會付出所有。」

「我已完成此生在這裏的使命，如果你會讀到這裏，你已在我這趟特別旅程扮演重要部分。我將會永遠深愛這球會，阿仙奴，多謝你給我的一切。」現代人難說永遠，足球世界更加現實和殘酷，因此諾比思這份深情與忠誠很難不令人動容。

就算加盟維拉之後至今近一星期，她尚未更改社交媒體帳戶個人介紹中「阿仙奴及英格蘭職業球員」（Arsenal & England Pro Footballer）的身份，Twitter置頂帖文仍是她講述自己如何深愛阿仙奴的帖子。

諾比思深愛阿仙奴，完滿旅程卻已走到盡頭。（Getty Images）

喜歡她的原因可以有無數個：270次為阿仙奴上陣攻入81球，球技出眾、在場上指揮大局、對球會的忠誠、對足球的熱情；性格親切友善又謙遜低調；球場以外有點笨拙的反差萌；與隊友美亞特（Beth Mead）、麥姬比（Katie McCabe）以至隊中壽司俱樂部（Sushi Club）成員的友誼；與莉亞威廉臣（Leah Williamson）非常合襯而又心照不宣的甜蜜戀情……

她的故事同時告訴我們，為夢想而傾盡全力，那怕沒有天生優厚條件，一樣能夠當上頂級球員，為球會贏得12個冠軍，如願成為阿仙奴傳奇的一部分；她生涯歷盡高低起跌，每當狀態巔峰，總是不幸遇上嚴重傷患，一次又一次錯過大賽，為足球她依然無怨無悔；當女足球員不會賺大錢，對其他球會高薪聘約仍無動於衷，只為留在阿仙奴。球迷格外喜愛諾比思，皆因她正是我們：一個普通人；同時亦是我們想去做而未必敢做的典範：一個通過努力實現畢生夢想，屢敗屢戰仍不放棄的熱血傻瓜。

+ 7

無論是出於哪個原因，12年來諾比思陪伴球迷見證女足在英格蘭以至全球成長，由備受忽視的半職業年代，發展至目前規模和受歡迎程度，是球迷這些年來集體回憶的一部分，她本人以及她在阿仙奴一段並不平坦的黃金歲月，很大程度亦是大家熱愛的女子足球的理由，也是女足的獨特魅力所在。

2023年世界盃舉行在即，今個轉會窗之前球迷早已心裏有數，預計她會離開，可是當1月5日她加盟阿士東維拉的消息一出，阿仙奴一眾球迷仍避免不了一次「集體失戀」，一時間難以接受，由傷心、難過、痛苦，到遷怒不讓她上陣的主帥艾迪禾（Jonas Eidevall），部分人甚至哭腫了眼、連日難以成眠。大家希望她可以在阿仙奴踢至掛靴，無奈天不從人願，只好祝福偶像在阿士東維拉一切順利，成功重返國家隊大軍。

幸好Twitter內的女足球迷同溫層夠厚，連日互相安慰和苦中作樂地開玩笑，試圖撐過這次「一個時代的終結式」的噩耗，這是作為女足球迷另一個好玩的地方。「入坑」唔怕遲，在此歡迎大家加入女足球迷大家庭。

2023年1月起，《01體育》逢周三不定期刊登「女足專題」，歡迎讀者在Facebook、Instagram留言或PM賜教及交流。

