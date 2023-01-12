體壇札記︱中國桌球假波案分析　危及運動存亡10球手勢重判

10名中國球手先後遭世界桌球總會（WPBSA）停賽，這宗桌球界歷來最大規模假波案震動業界。近年愈來愈多中國桌球手晉身世界前列，每逢大賽除英格蘭以外，幾乎都是以中國球手人數佔第二最多，今次同被停賽的趙心童和顏丙濤，分別在2021年贏得「三大賽事」（Triple Crown）之一的全英桌球錦標賽（UK Championship）及大師賽（The Masters）冠軍，同被視作桌球界未來希望。

事件不止影響二人前途，對整個運動日後發展和走向更可能有深遠影響。



世界排名第9的趙心童自小擁有優厚的打波條件，近兩年亦有所突破奪得大賽錦標，涉及假波案令人意外。（Getty Images）

桌球史上最大規模假波案

今次中國桌球假波案，要由去年世界桌球總會（WPBSA）誠信委員會的調查行動說起。這個桌球監管機構，一直注視全球桌球賭博活動，並會從博彩業界收到有關可疑活動的警報。2022年10月27日，梁文博因沒有指明的不當行為，成為今次首名遭WPBSA停賽的中國球手。

到12月更是7名球手連環受罰，先是在9日有魯寧、李行、趙劍波、白朗寧和常冰玉遭停賽，僅3日後的12日，顏丙濤也遭罰；23日，陳子凡也被停賽。到2023年1月3日，趙心童和張健康也加入此行列，短時間內前後共10人遭停賽，規模之大在桌球界史無前例。

WPBSA正循「涉嫌操控比賽結果作賭博目的」方向調查，英國廣播公司（BBC）報道指，調查已有一定進展，預料不會有更多球手停賽，但情況仍存變數。

名將希堅斯亦曾因假波案被調查。（Getty Images）

桌球容易造假的本質 名將希堅斯亦曾犯案

今次案件牽涉球手人數眾多，WPBSA必須決定是否對個別以至全部10個中國球手提出起訴，如提訴的話，案件將提交至一個由資深大律師主持的獨立委員會進行聆訊。涉案球手目前大都沒有表態，只有梁文博曾否認打假波。

這宗案件因牽連甚廣成為話題，然而打假波問題在桌球運動一直存在，並不罕見，很大程度上，這跟桌球運動的玩法本身有關——作為一種極之講求技巧和準繩度的個人運動，涉及人數少（基本上就是每場比賽的兩個球手）而且球手不盡全力導致落敗亦較難察覺，因此由桌球在1970年代職業化開始，打假波問題一直存在至今。

前世界冠軍艾頓2008年北愛爾蘭盃32強0：5大敗後被調查，那一仗他的對手正是今次率先涉案的中國球手梁文博。（Getty Images）

前世界冠軍曾被懷疑 對手正是梁文博

涉及打假波的球手，不限於不見經傳的球手，就連四屆世界冠軍兼前「一哥」希堅斯（John Higgins），亦曾在2010年犯禁，他最終打甩「打假波」罪名，只有兩項較輕罪名成立，獲輕判停賽6個月、罰款7.5萬英鎊。

「巫師」以外，2002年世界冠軍艾頓（Peter Ebdon）亦曾在2008年北愛爾蘭盃32強0：5大敗後，懷疑與賭博方式有關被賭博委員會調查，他事後以「突然狀態奇差」開脫，那一仗他的對手，正是今次率先涉案的中國球手梁文博。

李爾因打假波被重罰停賽12年。（Getty Images）

李爾被停賽12年最震撼

不過說到最震撼一宗，還是英格蘭球手李爾（Stephen Lee）。這位曾高佔世界排名第五的名將，曾涉及10宗打假波控罪，當中由2008至2009年期間的8宗罪成，因違反「收受利益影響比賽結果」條例，2013年被重判停賽12年。從他由2012年10月停賽起計，禁賽令要維持到2024年10月，刑滿之日他已經50歲，判罰相當於終結他的職業桌球生涯。

今次事件之前，中國曾有兩位球手涉及假波案。于德陸被控在2015至2017年間5場比賽「收受利益影響比賽結果」，2018年被罰禁賽12年、獲減刑至10年零9個月。另一球手曹宇鵬則在2016年的3場比賽以同一罪名，在2018年被禁賽8年、獲減刑至6年。

由此可見，職業桌球手一旦打假波罪成，判罰相當之重。為維護桌球聲譽，多位名將紛紛要求嚴懲今次涉案球手，前世界冠軍梅菲（Shaun Murphy）甚至要求打假波球手應終身停賽，「沒有終身停賽威脅，我看不到問題會消失。」唯獨奧蘇利雲一人力排眾議，指出球手或有苦衷，希望他們得以獲從輕發落。

顏丙濤同涉中國桌球假波案停賽。（Getty Images）

WPBSA主席：停賽時間「沒有期限」

即使地位崇高的奧蘇利雲親自求情，WPBSA並未理會，甚至「唔畀面」旋即發聲明逐點反駁他的說法，由此估計，當局對今次案件一樣會絕不手軟。過往桌球假波案大都是球手單獨犯案，今次竟一次過牽涉到10位球手，規模之大前所未見，隨時動搖桌球運動的聲譽乃至是存亡，更加沒有輕判的理由。

日前WPBSA主席Jason Ferguson便明確指出，今次牽涉10個中國球手一案同跟打假波有關，「我們會盡可能重罰，因為這種事對桌球傷害極大，我們必須向公眾證明事件得到適當處理，作出果斷行動。」他更聲言，停賽時間「沒有期限」。

如果今次涉案中國球手全部罪成，將會對中國桌球帶來致命打擊。世界排名第9的趙心童只有25歲，2021年贏得三大賽之一的全英桌球錦標賽，深得奧蘇利雲喜愛；世界排名16的顏丙濤，更年僅22歲，2021年贏得另一項「三大賽」大師賽冠軍。

二人同被視為中國以至全球桌球壇新一代領軍人物，奧蘇利雲、希堅斯一代無論多強，始終會有退下來一日，中國一班年輕又具實力的球手，原本正是接棒時機，若因打假波被罰長期停賽，錯失狀態巔峰的黃金期，無論對他們個人以至整個桌球壇也是重大損失。趙、顏兩人是目前世界排名最高的中國球手，曾在世界前列的名將丁俊暉，目前世界排名已跌至22位，他沒有涉及今次案件。

今次其他涉案球手，梁文博已35歲，世界排名56，今次遭禁賽前，已因早前的家暴案被停賽；魯寧29歲，世界排名46；李行32歲，世界排名64；趙劍波19歲，為業餘賽最高排名球手；白朗寧20歲，世界排名126；常冰玉20歲，世界排名77；陳子凡27歲，世界排名93；張健康24歲，世界排名82；從年齡到世界排名可見，涉案10位中國球手不少都是桌球界明日之星。