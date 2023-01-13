英超特攻｜倫敦打吡　熱刺阿仙奴做「大」騷？

今季越戰越勇的阿仙奴，以5分領先曼城，高踞榜首，但繼上仗賽和紐卡素後，今周作客勁敵熱刺，要取勝實屬不易。觀乎這個組合的「倫敦打吡」近期數據，今仗總入球超過兩球的機會十分大。（球賽編號：FB6264，1月16日凌晨0時30分開賽，NowTV 621台直播）



阿仙奴在世界盃後繼續保持勇態，雖然中鋒加比爾捷西斯養傷，但戰績沒有太大影響，近4場取得3勝1和佳績，除了未能攻破擅長防守的紐卡素大門，其餘3場勝仗都攻入3球或以上（3：1韋斯咸、4：2白禮頓、3：0牛津聯），其中代替捷西斯的年輕前鋒尼基迪亞表現優異，在這3場勝仗都有入球，周中足總盃對牛津聯時更梅開二度，今場也值得留意。

首循環對賽兩軍已入球多多，阿仙奴以3：1擊敗熱刺。（Getty Images）

「兵工廠」現時以17戰44分的戰績續踞榜首，其中射入40球，僅次曼城，攻力強橫；相反，其今仗對手熱刺的防守卻平平。以33分排第5的熱刺，聯賽18場失了25球，在前6名中最多，近4場聯賽便失了7球，今仗面對客軍全方位攻勢，恐怕難保清白之軀。

猶幸熱刺的攻力不俗，攻入37球，只落後於曼城及阿仙奴，中鋒哈利卡尼重拾射手本色，近5場比賽有4場取得「士哥」，也以15球穩踞聯賽神射手次席，繼續挑戰以21球排首位的夏蘭特。

加比爾捷西斯養傷期間，尼基迪亞擔起阿仙奴鋒線大旗，他在近4場賽事攻入了4球。（Getty Images）

熱刺中鋒哈利卡尼近態力勇，近5場比賽有4場取得入球。（Getty Images）

翻查往績，近4場對賽，阿仙奴以3勝1負佔優，但如果只計熱刺主場出擊，他們近5次在熱刺主場對兵工廠卻錄得4勝1和佳績。兩軍勢均力敵下，不如估今場上演入球騷更「穩陣」，不僅因為兩軍攻力皆強，而且雙方近4次對賽總入球都超過兩球，是以今仗入球多多，實是「大」勢所趨。

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