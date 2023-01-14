花劍世界盃巴黎站｜張家朗爭衛冕 首圈輕取德國劍手｜持續更新
撰文：趙子晉
出版：更新：
花劍世界盃巴黎站本周末上演，港隊一共6男3女殺入今日（14日）的正賽，本文將為大家持續更新港將成績。
【16:40】被列為5號種子﹑力爭衛冕的張家朗，首圈鬥德國劍手Paul Luca Faul，今仗節奏明快，不消一節便擊敗對手。張家朗初段曾經稍為落後，但他很快找回節奏，再拉開比分，結果以15：9輕取對手晉級。
花劍世界盃巴黎站｜港隊4將過關 偕張家朗蔡俊彥爭標附直播連結
港隊出場時間：
張家朗 對 Paul Luca Faul（德國）16：30 黃色劍道
楊子加 對 Alexandre Sido（法國）16：55 綠色劍道
崔浩然 對 Im Cheolwoo（韓國）16：55 C3P1劍道
吳諾弘 對 Gergo Szemes（匈牙利）16：55 C3P3劍道
蔡俊彥 對 Stef Van Campenhout（比利時）16：55 C3P4劍道
李逸朗 對 咸沙（埃及）17：45 C3P1劍道
關渝澄 對 東莉央（日本）19：10 C3P2劍道
陳諾思 對 Martina FAVARETTO（意大利）19：10 紅色劍道
符妤名 對 Alice Volpi（意大利）19：40 紅色劍道