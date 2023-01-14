花劍世界盃｜張家朗爭衛冕　偕楊子加蔡俊彥躋次圈｜持續更新

花劍世界盃巴黎站本周末上演，港隊一共6男3女殺入今日（14日）的正賽，本文將為大家持續更新港將成績。



【18:00】另一港將李逸朗挑戰埃及劍手﹑8號種子咸沙（Mohamed Hamza），二人實力有差距，結果以4：15落敗。

【17:10】4名港將緊接張家朗登場，10號種子蔡俊彥鬥比利時的Stef Van Campenhout，雖然初段落後，其後改變打法再反先，首節領先13：5，結果以15：6輕取對手；楊子加硬撼主場劍手Alexandre Sido，首節落後4：6，次節曾經被拉開差距，但他沉着應戰，最後追回13：13平手，最後一節連取兩劍，以15：13反勝對手，殺入32強。

崔浩然面對韓國劍手Im Cheolwoo，戰情同樣緊湊，雙方多次平手，可惜最終以11：15不敵對手，首圈止步。吳諾弘則以7：15不敵匈牙利劍手。

巴黎站世界盃直播連結

楊子加沉着應戰反勝法國主場劍手，躋身次圈。（資料圖片／趙子晉攝）

【16:40】被列為5號種子﹑力爭衛冕的張家朗，首圈鬥德國劍手Paul Luca Faul，今仗節奏明快，不消一節便擊敗對手。張家朗初段曾經稍為落後，但他很快找回節奏，再拉開比分，結果以15：9輕取對手晉級。

花劍世界盃巴黎站｜港隊4將過關 偕張家朗蔡俊彥爭標附直播連結

港隊出場時間：

關渝澄 對 東莉央（日本）19：10 C3P2劍道

陳諾思 對 Martina FAVARETTO（意大利）19：10 紅色劍道

符妤名 對 Alice Volpi（意大利）19：40 紅色劍道



2023年1月賽程及港隊參賽名單：

更多劍擊相關報道：