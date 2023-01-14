英超曼市打吡｜曼城1：0曼聯　基亞利殊入替頭槌建功開紀錄

星期六英超大戰，曼市打吡，曼聯主場對曼城，將於香港時間今晚8時30分舉行。Now 621及611台直播。



半場休息後，直播鏡頭看到安東尼準備入替，以為拉舒福特傷出，原來是虛驚一場，「福仔」如常入場，反而是換走馬迪爾，曼聯球迷都可以鬆一口氣。

曼聯右路由勞基梳爾開出罰球，華拉尼接應近射，被艾達臣撲出，這名法國國腳入楔時越位在先。「藍月亮」換邊後氣勢較佳，多次嘗試傳中至遠柱，已造成曼聯防線不少混亂，其後再換入基亞利殊，這個換人立即奏效，迪布尼右路落底傳中，迪基亞稍為失位，基亞利殊近門一頂破網，60分鐘打破僵局。

基亞利殊接應迪布尼傳中，近門頭槌建功，曼城領先1：0。（Getty Images）

上半場戰情：

畢竟是曼市打吡，雙方亦不敢輕舉妄動，曼聯第一個機會來自曼城一次誤傳，貝拿度施華後半場傳失，曼聯隨即反擊，般奴費南迪斯接應，右路殺入禁區起腳，可惜攻門僅僅斜出。

曼城後場一次誤傳，惟般奴起腳未能命中目標。（Getty Images）

曼聯挾6連勝之勢，縱然控球「藍月亮」較多，但攻門遠比曼城有威脅。曼聯一次長傳，拉舒福特避過出迎的艾達臣，幸好曼城守將及時護空門。曼聯隨後再打反擊，艾歷臣直線傳給拉舒福特，以速度殺入禁區起腳，艾達臣成功封位擋出。不過，曼聯末段有壞消息，大勇的「福仔」突然躺在地上，令人擔心是否拉傷，但他未被換出。

今季英超次循環的「曼市打吡」，主場出擊的曼聯再度把勞基梳爾移入中路，夥拍華拉尼擔任中堅，主帥坦赫格坦言這個中堅組合效果不錯，加上利辛度馬天尼斯世界盃歸隊後，未有經常上陣，但強調他狀態可以為球隊貢獻，狀態大勇的拉舒福特同樣正選登場，賽前未知能否披甲的安東尼馬迪爾，則在前場掛帥。

事先聲明有機會出怪招的曼城，艾寧夏蘭特在前線配合馬列斯及菲爾科頓攻堅，迪布尼從後支援，尼敦阿基及艾簡治扼守中路。

哈利馬古尼繼續擔任後備。（路透社）

曼聯正選陣容（4-2-3-1）：

門將：迪基亞

後衛：雲比沙卡、華拉尼、勞基梳爾﹑馬拉西亞

防守中場：卡斯米路、費特

進攻中場：般奴費南迪斯﹑基斯甸艾歷臣、拉舒福特

前鋒：安東尼馬迪爾



曼城正選陣容（4-3-3）：

門將：艾達臣摩拉斯

後衛：基爾獲加、文路爾艾簡治、尼敦阿基﹑簡斯路

中場：奇雲迪布尼、貝拿度施華、洛迪卡斯簡迪

前鋒：馬列斯、艾寧夏蘭特、菲爾科頓



英國《BBC》形容今仗是近年實力最接近的曼市打吡。曼聯各項賽事錄得8連勝走勢，在聯賽榜17戰得35分，排第4位。曼城在周中英格蘭聯賽盃遭修咸頓淘汰，他們在聯賽榜17戰得39分，現排次席，領先曼聯4分。

曼城有英格蘭中堅史東斯缺陣，尚有尼敦阿基、文路爾艾簡治、拿樸迪等候命。曼聯右閘達洛治腿筋受傷，料雲比沙卡擔正。

般奴費南迪斯及迪基亞抵達奧脫福球場。（Getty Images）

曼聯宣布從般尼借用荷蘭中鋒韋格賀斯（Wout Weghorst）至今年6月，但他未能趕及周六對曼城的曼市打吡候命。30歲的韋格賀斯今季本身被外借到比錫達斯，英國《天空體育》報道，曼聯向般尼支付了260萬鎊借用費，而般尼就向比錫達斯付了250萬鎊提早解約金。（曼聯借用般尼中鋒韋格賀斯 了解1.97米「逼搶怪物」七件事）

香港時間周六夜晚，英超將上演曼市打吡戰，曼城領隊哥迪奧拿向記者透露，自己準備了一個「荒謬」的戰術來面對曼聯。哥迪奧拿說：「面對曼聯我有一啲諗法，其中有個好『荒謬』（ridiculous）。」（英超｜曼市打吡在即 哥迪奧拿揚言已準備「怪陣」撼曼聯）

英超第20輪直播賽程：