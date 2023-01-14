英超曼市打吡｜曼聯對曼城今晚8點半開波　正選陣容出爐

星期六英超大戰，曼市打吡，曼聯主場對曼城，將於香港時間今晚8時30分舉行。Now 621及611台直播。



今季英超次循環的「曼市打吡」，主場出擊的曼聯再度把勞基梳爾移入中路，夥拍華拉尼擔任中堅，主帥坦赫格坦言這個中堅組合效果不錯，加上利辛度馬天尼斯世界盃歸隊後，未有經常上陣，但強調他狀態可以為球隊貢獻，狀態大勇的拉舒福特同樣正選登場，賽前未知能否披甲的安東尼馬迪爾，則在前場掛帥。

事先聲明有機會出怪招的曼城，艾寧夏蘭特在前線配合馬列斯及菲爾科頓攻堅，迪布尼從後支援，尼敦阿基及艾簡治扼守中路。

哈利馬古尼繼續擔任後備。（路透社）

曼聯正選陣容（4-2-3-1）：

門將：迪基亞

後衛：雲比沙卡、華拉尼、勞基梳爾﹑馬拉西亞

防守中場：卡斯米路、費特

進攻中場：般奴費南迪斯﹑基斯甸艾歷臣、拉舒福特

前鋒：安東尼馬迪爾



曼城正選陣容（4-3-3）：

門將：艾達臣摩拉斯

後衛：基爾獲加、文路爾艾簡治、尼敦阿基﹑簡斯路

中場：奇雲迪布尼、貝拿度施華、洛迪卡斯簡迪

前鋒：馬列斯、艾寧夏蘭特、菲爾科頓



英國《BBC》形容今仗是近年實力最接近的曼市打吡。曼聯各項賽事錄得8連勝走勢，在聯賽榜17戰得35分，排第4位。曼城在周中英格蘭聯賽盃遭修咸頓淘汰，他們在聯賽榜17戰得39分，現排次席，領先曼聯4分。

曼城有英格蘭中堅史東斯缺陣，尚有尼敦阿基、文路爾艾簡治、拿樸迪等候命。曼聯右閘達洛治腿筋受傷，料雲比沙卡擔正。

般奴費南迪斯及迪基亞抵達奧脫福球場。（Getty Images）

曼聯宣布從般尼借用荷蘭中鋒韋格賀斯（Wout Weghorst）至今年6月，但他未能趕及周六對曼城的曼市打吡候命。30歲的韋格賀斯今季本身被外借到比錫達斯，英國《天空體育》報道，曼聯向般尼支付了260萬鎊借用費，而般尼就向比錫達斯付了250萬鎊提早解約金。（曼聯借用般尼中鋒韋格賀斯 了解1.97米「逼搶怪物」七件事）

香港時間周六夜晚，英超將上演曼市打吡戰，曼城領隊哥迪奧拿向記者透露，自己準備了一個「荒謬」的戰術來面對曼聯。哥迪奧拿說：「面對曼聯我有一啲諗法，其中有個好『荒謬』（ridiculous）。」（英超｜曼市打吡在即 哥迪奧拿揚言已準備「怪陣」撼曼聯）

英超第20輪直播賽程：