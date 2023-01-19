體壇札記︱澳網一年人事幾番新　由遞解祖高域出境到確診可出戰

2023澳洲網球公開賽（澳網）1月16日開打，塞爾維亞名將祖高域（Novak Djokovic，又譯：德約科維奇／喬科維奇）再次成為全球焦點。一年前，澳洲對新冠疫情高度戒備，最終將沒有注射疫苗的祖高域高調遞解出境，按例將禁止入境3年。一年過去，曾被當成罪人的祖高域，依然未有打疫苗，卻以英雄式姿態重返澳網賽場。

祖高域沒有改變，變的是澳洲、他們對防疫的取態、以及公眾輿論。相對上年的超級嚴格，今屆賽事可謂超級寬鬆：參賽球手不用再接受新冠病毒測試，賽事總監更指球手即使確診，仍可照樣出場比賽。翻天覆地的變化，令去年如此大陣仗看來荒謬可笑。



去年被澳洲遞解出境的祖高域，今年以英雄姿態回歸。（路透社）

澳洲為何一年內180度轉軚？

新冠肺炎（Covid-19）病毒由2019年底初次出現，到2020年在全球各地大爆發成為環球疫情大流行，至今已超過三年。這段期間，各國防疫工作由最嚴峻時期的高度緊張、封城、封關，至不同變種病毒肆虐，陸續出現與病毒共存的做法。以英國為首的歐洲國家率先放寬措施，身處大洋洲的澳洲和紐西蘭當時未有跟隨，依然緊守嚴格防疫政策，並在去年澳網發生備受爭議的祖高域鬧劇。

祖高域一個人注射疫苗與否，基本上不會左右澳洲疫情，但當地政客將他拒打疫苗的立場無限上綱，直指他帶來「公眾健康威脅」，當時祖高域父親在記者會上表明，不滿澳洲政府侮辱兒子。輿論壓力與政治介入，讓祖高域去年無法出戰衛冕澳網，不過澳洲政壇和防疫政策之後出現重大轉變——2022年5月澳洲大選，工黨擊敗總理莫里森（Scott Morrison）領導的執政聯盟，工黨黨魁阿爾巴內塞（Anthony Albanese）成為新總理。

政黨輪替加上當地防疫立場軟化，澳洲去年9月起放寬防疫措施，澳洲政府高層官員決定讓祖高域2023年入境參加澳網。

一年前，沒有注射疫苗的祖高域，被澳洲政府遞解出境。（Getty Images）

祖高域：仍然感到受傷

一年間的變化之大，到底多少是基於澳洲政治環境改變、多少是實際疫情狀況已不一樣、多少是有關防疫政策的公眾看法有所不同，如今已難以稽考。無可否認的是，面對世紀疫情，各國政策須按照本國實際狀況不斷調整，當中亦無先例可循，難言誰是誰非。

從實際數據來看，去年1月澳洲正處疫情高峰期，每日確診人數超過10萬宗，一年後的今天，已回落到每日新增5000至6000宗左右。澳洲是全球疫苗接種率最高的國家之一，已注射兩針全國人口近九成，從一年間數字比對，算是打了場成功的防疫戰，放寬防疫合情合理。然而事後回看，難免仍感到祖高域當時被當成「千古罪人」一樣有點誇張，祖高域直言「仍然感到受傷」。

祖高域直言對去年被澳洲遞解出境的經歷「仍然感到受傷」。（Getty Images）

曾數周閉門不見人 對澳洲不存怨懟

重返墨爾本，祖高域再成焦點人物，接受各大傳媒訪問。他坦言，去年的經歷「令我突然成為全世界的罪人」，在塞爾維亞地位崇高如他，事後也曾經閉門不敢見人：「我有數個星期一直留在家中，希望等事情丟淡一點。」

不過如今他已放開懷抱向前看，對澳洲亦不感怨恨，「如果我仍心感不忿，未能向前看，我不會回到這裏。」祖高域指出，多年來在澳洲的良好體驗，遠遠超過去年的不快經歷。即使民意調查中，尚有部分澳洲人不歡迎祖高域，但從他再度入境澳洲、參加熱身賽、到出戰澳網賽事，均獲得主場球迷熱烈支持和打氣。

祖高域重返澳網，大受球迷歡迎。（Getty Images）

事實上，祖高域在球場以外，不時捲入爭議之中，至今他堅持：「不是抗拒疫苗，而是希望保留個人自由選擇的權利」。習慣身處風眼，這位塞爾維亞巨星總能無視輿論，我行我素。他不似另外兩大網球天王費達拿和拿度那樣總以謙謙君子姿態示人，有別網球一直以來傳統，這種性格有人喜愛，有人討厭，會否影響他日後在網壇的地位，有待公論。

拿不走的是，祖高域已累積21次大滿貫錦標，當中9次贏得澳網。去年他缺席澳網，冠軍由拿度贏得，之後「泥地王」再奪法網，將大滿貫紀錄改寫至22次。今年拿度因傷次圈出局，祖高域以盤數3：1挫法國球手基古（Enzo Couacaud）晉級第三圈，力爭第10次封王兼追平拿度的大滿貫22冠紀錄。

個性與行為未必做到史上最佳，無論你是否喜歡祖高域，他也會用獎盃數量，證明自己是歷來最偉大網球手之一。