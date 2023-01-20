足球｜C朗中東掘金首戰轟兩球　沙特明星隊仍４：５不敵PSG

沙特阿拉伯明星隊對陣巴黎聖日耳門（PSG）的明星賽1月19日進行。剛加盟沙特球隊艾納斯不久的C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯：C羅）以隊長身份帶領沙特明星隊出戰梅開二度，獲選為最佳球員，但球隊仍以４：５不敵有美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）和麥巴比（Kylian Mbappe）坐陣的PSG。



比賽兩隊都遣強陣出擊，實力明顯佔優的PSG開賽初段攻勢明顯較銳利，僅花3分鐘就有尼馬一腳妙傳交給美斯射破沙特隊大門。

但形勢其後劇變，PSG門將基蘭拿華斯34分鐘出迎打手搥時擊中C朗頭部，球證判罰12碼，面部近顴骨被打至紅腫的C朗忍痛親自操刀中鵠，為沙特隊追平。5分鐘後，PSG守將祖安巴尼特犯規破壞對方單刀機會，直接領紅牌離場，令沙特隊餘下時間在人數上佔優。

C朗與基蘭拿華斯碰撞後，面部紅腫。（路透社）

PSG實力始終高一班，麥巴比於43分鐘傳中予馬昆奴斯近門撞入再度領先；尼馬補時46分鐘更搏得12碼，惜他主射被門將撲出。比賽3分鐘後再掀起高潮，C朗接應長傳攻門中柱彈出，PSG的沙治奧拉莫斯解圍竟踢空氣，C朗乘機再左腳勁抽破網，追成２：２完半場。

雙方下半場繼續接兵相接，麥巴比53分鐘賣弄一輪腳法後落底線傳中，交予沙治奧拉莫斯射入；沙特隊3分鐘後靠韓國守衛張賢秀頂入角球扳平；麥巴比60分鐘射門搏得對方犯手球得到12碼，他親自射入為PSG第四度領先。

C朗、美斯、尼馬和麥巴比其後被悉數換出，比賽依然精彩。後備上陣的艾傑迪基78分鐘入球為PSG擴大優勢，而沙特隊的巴西翼鋒泰利斯卡補時94分鐘勁射得手，為球隊追近至４：５完場。