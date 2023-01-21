英超｜利物浦年三十鬥車路士　夏維斯食詐糊　兩軍半場互無紀錄

大年三十晚，有英超「紅藍大戰」送團年飯，由利物浦主場鬥車路士。



英超第21輪，第9位的利物浦主場鬥第10位車路士，「BIG 6大戰」變「中游大戰」。大開水喉的車路士，今仗前再添一新兵，簽入燕豪芬翼鋒馬杜基（Noni Madueke），已是冬窗的第6簽。

主場出擊的利物浦，前線由沙拿領軍，夥拍加普及哈維艾利洛攻堅，西班牙小將巴薩堤同樣擔正；車路士方面，斥資9000萬鎊羅致的烏克蘭翼鋒梅迪歷（Mykhailo Mudryk），今仗先列後備，前線繼續由夏維斯單箭頭掛帥。

英超｜利物浦車路士變中游大戰 大開水喉或勒緊褲頭效果一樣

開賽不足4分鐘，車路士一次角球攻勢，巴迪亞舒尼頭槌二傳，堤亞高施華近門一射中柱，夏維斯補射得手，可惜VAR認為夏維斯的左腳比皮球更接近底線，故此有越位，入球被推翻。

夏維斯補射入網，可惜VAR認為越位在先。（路透社）

球證認為，施華起腳時，夏維斯已在越位位置。（Twitter截圖）

作客的車路士比利物浦更有威脅，同樣來自一次死球攻勢，薛耶治傳中落點致命，新加盟的巴迪亞舒尼頭槌攻門，可惜角度欠奉，艾利臣及時撲出，再保紅軍不失。

利物浦上半場未能製造太多具威脅攻勢，沙拿在上半場末段以左腳熨射高出，算得上是紅軍較似樣的攻勢，兩軍上半場互無紀錄，打成0：0平手。

沙拿上半場末段起腳高出，已經是利物浦較有威脅的攻勢。（Getty Images）

利物浦正選陣容（4-3-3）：

門將：1艾利臣比加

後衛：7占士米拿﹑5干拿迪﹑2祖高美斯﹑26安德魯羅拔臣

中場：8拿比基達﹑43巴薩堤﹑6堤亞高艾簡達拿

前鋒：19哈維艾利洛﹑11沙拿﹑18加普



車路士正選陣容（4-2-3-1）：

門將：1阿列沙巴拿加

後衛：14查洛巴﹑6堤亞高施華﹑4巴迪亞舒尼﹑32古古列拿

防守中場：5佐真奴﹑23干拿加歷查

進攻中場：22薛耶治﹑19美臣蒙特﹑67路易斯賀爾

前鋒：29夏維斯



英超第21輪直播賽程：

英超第21輪直播賽程。（01美術製圖）

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