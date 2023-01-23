英超．持更︱拉舒福特金球曼聯開紀錄　尼基迪亞為阿仙奴扳平1：1

農曆新年阿仙奴對曼聯榜首大戰，拉舒福特（Marcus Rashford）以一記金球為紅魔鬼先開紀錄，僅7分鐘阿仙奴即由尼基迪亞（Eddie Nketiah）的入球扳平，這場大戰非常緊張刺激。



拉舒福特以一記金球，為曼聯作客阿仙奴的大戰拉開戰幔。（Getty Images）

槍手續以隊長奧迪加特支援三箭頭沙卡、馬天尼利、尼基迪亞，曼聯僅作一個調動，領隊坦赫格以麥湯米尼，取代停賽的中場卡斯米路。



曼城周日憑夏蘭特帽子戲法，3：0擊敗狼隊，追至僅兩分落後身處榜首、同時少踢兩場的阿仙奴。阿仙奴今季表現穩定，頭18輪聯賽取得15勝2和，僅負一仗正是來自作客曼聯主場奧脫福，為維持領先優勢，今仗面對宿敵目標當然直指3分。

曼聯首次攻門，拉舒福特已為球隊先開紀錄。（Getty Images）

阿仙奴全隊踢起狀態，即使失去加比爾捷西斯，隊長奧迪加特、右翼布卡約沙卡勇態持續，與馬天尼利和尼基迪亞的前線「四重奏」，加上防守中場湯馬士柏迪強大的轉守為攻能力，足以彌補「耶穌仔」缺陣的不足。上周槍手在北倫敦打吡技術擊倒熱刺，今輪遇上爭冠另一重大考驗——曼聯。

紅魔鬼是另一支狀態很好的球隊，尤其前鋒拉舒福特重拾佳態，上周在曼市打吡2：1擊敗曼城，周中作客遭水晶宮迫和1：1，最大損失是中場卡斯米路拿下黃牌，今場需停賽。他的位置由麥湯米尼取代。

阿仙奴甫開賽已展現氣勢，奧迪加特、柏迪輪流射門，前者被曼聯守將擋出，後者未能命中目標。曼聯看似攻勢不多，不過17分鐘首次射門即帶來入球，狀態神勇的拉舒福特看準阿仙奴門將蘭斯達爾和守將之間的一條「私家路」，禁區外割草式勁射近柱破網，曼聯領先1：0。

尼基迪亞頭槌入球為阿仙奴扳平1：1。（Getty Images）

23分鐘阿仙奴憑一次漂亮組織扳平，奧迪加特直線分予左路，格列沙加底線高波傳中，尼基迪亞入楔門前頭槌頂入，為主隊追成1：1，看來今仗入球會陸續有來。



上半場餘下時間，雙方各有攻勢，惟未再有入球，控球率呈五五之比，阿仙奴11次射門，遠較2次的曼聯多，但主隊只有1次命中，曼聯兩射兩中，效率更佳。半場各入一球，比數1：1。