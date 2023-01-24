英超｜愛華頓繼續低迷林柏特被炒　執教一年留尷尬戰績

暫列英超第19位的愛華頓，狀態低迷，對上一場勝仗已經是去年的10月，主帥林柏特飽受壓力。「拖肥」在周一（23日）晚上宣布與這名英格蘭名宿分道揚鑣，結束近一年的執教生涯，卻留下慘不忍睹的數據。



愛華頓狀態低迷，半季過去僅得15分，在聯賽榜僅以較佳得失差，壓過修咸頓才不致包尾。「拖肥」近況極頹，各大賽事10場不勝，對上一場勝仗已經是上年10月聯賽擊敗水晶宮。

愛華頓上一場勝仗，已經3個月前。（Getty Images）

愛華頓陷降班危機，最近兩輪聯賽更先後不敵護級對手修咸頓與韋斯咸，「拖肥」的管理層終於忍無可忍。愛華頓在香港時間周一晚上宣布，與主帥林柏特（Frank Lampard）結束合作關係，聲明中感激對方在充滿挑戰性的12個月中不斷付出，即使林柏特與團隊展示了決心，但成績就是一切，近來的戰績及聯賽位置令球會不得不作出改變。

周一晚上，愛華頓宣布辭退林柏特。（Getty Images）

林柏特自去年1月接掌愛華頓後，成功領球隊護級，其中上季尾先後擊敗曼聯及車路士更是代表作。不過，愛華頓在今季依然未能擺脫下游，開季6場不勝，加上去年10月至今未嘗一勝，拖肥僅得3勝，繼續徘徊榜末，而開季20場只得15分，更創下球會史上最差的成績。

林柏特領軍44場，僅得12勝8和24負，勝率只錄得慘不忍睹的27%，執教生涯再度被辭退。

林柏特執教愛華頓近一年，勝率只得尷尬的27%。（Getty Images）

林柏特與團隊離開愛華頓後，球隊暫時由助教泰特（Paul Tait）及名宿巴尼斯（Leighton Baines）擔任暫代主帥。尋找新主帥護級刻不容緩，愛華頓當然分秒必爭，根據英媒《每日郵報》的消息，愛華頓屬意找列斯聯前任領隊比爾沙（Marcelo Bielsa）接掌球隊，這名阿根廷名帥是愛華頓主席摩斯利（Farhad Moshiri）的首選。

另外，達治（Sean Dyche）﹑莫耶斯（David Moyes）及名宿朗尼（Wayne Rooney）亦是潛在新領隊的人選。

阿根廷名帥比爾沙（右）有望接替林柏特執教愛華頓。（資料圖片／Getty Images）

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